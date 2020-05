Hoy los salteños celebran la Fiesta Chica en honor al Señor de Sumalao

Este año las celebraciones en honor al Cristo de Sumalao se realizarán de forma virtual, en el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Hoy domingo de Pentecostés tendrá lugar la celebración de la Fiesta Chica, posteriormente se realizará la procesión virtual, para que la gente pueda sumarse a los rituales. Por la tarde, la última misa será a las 17.

Las actividades se transmitirán por la cuenta de Facebook de la Parroquia Nuestra Señora de La Merced, a partir de las 11.



Vale la pena recordar, que el último viernes dio inicio la novena que se extenderá hasta el 6 de junio. Se transmite todos los días junto a la misa, a patir de las 17. “Desde cada hogar pueden unirse a la oración y las celebraciones. El próximo viernes comenzará a vivirse el Triduo. La misa será a las 11 con la imagen de San Rafael Arcángel, pidiendo su intercesión como todos los años. Al día siguiente tendrá lugar la celebración, también a las 11, con la presencia de la imagen de la Virgen del Rosario, más conocida como la Virgen de Sumalao. Se harán peticiones por los gauchos de toda la provincia. Mientras que a las 18 habrá una cantata virtual hasta la medianoche”, contó el cura párroco local, Sergio Choque.



El 7 de junio a las 11 será el turno de la Fiesta Grande, que estará presidida por monseñor Mario Cargnello. Luego se realizará una procesión virtual. “Los invitamos a quedarse en casa, a respetar la cuarentena y que nos unamos en la oración. Les pedimos solidaridad, no acercarse al santuario ni a la parroquia de La Merced para cuidarnos entre todos”, explicó el sacerdote Sergio Choque.

A fines de la semana pasada se llevó a cabo una reunión, en la que se decidió que las actividades este año se realizarían de forma virtual para evitar el desplazamiento de gente. Participaron el sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora de La Merced, Sergio Choque; los intendentes de La Merced, Javier Wayar; de Cerrillos, Yolanda Vega; de La Viña, Alba Sánchez; los diputados María López de Martínez, Gonzalo Caro Dávalos y Luis Albeza; el comisario José Figueroa, entre otras autoridades del Valle de Lerma.



Fidelidad

Todos los años, los devotos renuevan su fidelidad con esta advocación representada en una pintura cuzqueña al óleo de principios del Siglo XVII, cargada de historia y de un cierto halo de misterio. La misma se halla en un templete ubicado en una finca de la localidad de La Merced.

La fiesta suele celebrarse en junio.



En el prólogo del libro El Santuario de Sumalao, del sacerdote Pablo Castro, monseñor Mario Cargnello, arzobispo de Salta, expresa: “Las fiestas del Señor del Sumalao nos convocan, año tras año, a celebrar nuestra fe. En medio de los campos del Valle de Lerma, el santuario se constituye en faro, hogar y manantial”.



“El Santuario del Sumalao es un faro de luz que ilumina y atrae porque en su seno encontramos al Señor ‘rico en misericordia’, al Cristo de los pobres que nos enriquece con su perdón. Desde los comienzos de la devoción, los fieles han llegado ante la imagen de Jesucristo seguros de encontrarse con la Misericordia de Dios. El mismo nombre de ‘humilladero’ con el que se lo conocía, nos habla de la conciencia del hombre que se reconoce pecador y que tiene la certeza de encontrarse allí con la palabra que le trae la misericordia del Padre”, cuenta Cargnello.

Oración

Amantísimo Jesús por mi Amor crucificado, que fuiste bueno aún con los malos, que sin mirar que todo tu Sacratísimo Cuerpo estaba herido y llagado, por haberlo puesto así la crueldad de los que somos pecadores, rogaste sin embargo a tu Eterno Padre diciendo: ‘Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen‘. Te pido que no mires mis pecados y dame la gracia que conforme a tu ejemplo, ame yo a mis enemigos y haga el bien a los que me hicieron el mal. Humildemente te suplico por ellos y los perdono de corazón, para que de esta suerte me des tu gracia y la Eterna Gloria. Amén.