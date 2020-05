Comerciantes salteños están desesperados y algunos piensan en cerrar definitivamente

Algunos comercios ya cerraron, otros están al borde de la quiebra y otros resisten pero no saben hasta cuando a raiz del aislamiento preventivo impuesto por el covid-19. Esta tarde, varios comerciantes del centro salteño pegaron carteles en sus negocios con la leyenda "Nos están matando" como forma de hacer saber que ya no dan más, y es que hace más de un mes y medio que cerraron sus puertas y se frenaron las ventas, no hubo ningún ingreso más y tuvieron que dejar de pagar sus obligaciones: impuestos, sueldos. Las pérdidas son enormes.

Un estudio de la Cámara de Comercio que se difundió hoy reveló que al 53% de los propietarios no les llegó ninguna ayuda económica y que ya no la quieren porque directamente han pensado la posibilidad de "bajar las persianas".