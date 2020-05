Soplan vientos de conflicto en Central Norte

Agremiados puso a disposición del plantel cuervo el asesoramiento de sus abogados en caso de no cobrar la totalidad de los contratos.

Central Norte, hundido en deudas como la mayoría de los clubes del Federal A, tiene por delante un verdadero y delicado conflicto económico, porque los dirigentes se verán obligados a respetar los contratos profesionales con los jugadores, esto significa que deberán pagar sueldos hasta el 30 de junio, fecha en que vence el vínculo con la institución.

Si bien la situación que se atraviesa por la pandemia del coronavirus no deja de ser preocupante, el plantel azabache espera con optimismo que todo comience a mejorar de a poco, sobre todo después de la reunión con Futbolistas Argentinos Agremiados, ya que los dirigentes del gremio dejaron a disposición todos recursos que sean necesario para defender los derechos del jugador de fútbol.

El panorama para la dirigencia de Central Norte es sumamente preocupante porque sin competencia ni ingresos sería prácticamente imposible cumplir con lo pactado.

Los encargados del conducir y administrar el club de barrio norte tendrían que hacerle frente a 16 contratos profesionales, los cuales están discriminados por diferentes acuerdos económicos. A su vez, el cuervo tendría algunos jugadores en negro, algo que no estaría dispuesto a dejar pasar Agremiados y exigiría que se le pague como al resto, posiblemente con un pequeño incremento, una especie de multa.

Como en el resto de los clubes a lo largo y a la ancho del país, la situación tiene en estado de alerta a los jugadores, sobre todo por la parte económica porque no tienen ninguna certeza de lo que podría pasar.

En Central Norte, el plantel está preocupado y la mayoría estaría de acuerdo con intimar al club por intermedio del gremio, que se cumpla la totalidad de los contratos.

Los próximos días serán fundamentales para tener un panorama más claro con lo que tendrá que lidiar el cuervo, la mayoría de los profesionales estudia los pasos a seguir y esto significará recurrir a los abogados de Agremiados.

Una vez que el plantel solucione los problemas de su contracto actual, sea por vía legal o un acuerdo personal con los dirigentes, deberán sentarse a negociar un nuevo contrato para extender su vínculo con la institución hasta diciembre, pensando en el reinicio del torneo Federal A.

Seguramente, las pretensiones de cada profesional será muy diferente.

Lo cierto es que por ahora en Central Norte los jugadores pretenden cobrar hasta el último día de contrato.



A la dulce espera

El plantel azabache espera que los dirigentes puedan cumplir su palabra y cobrar un parte del sueldo de febrero en los próximos días. En el club de barrio norte ingresaría un dinero del AFIP el cual será destinado exclusivamente para abonar la mitad de los sueldos de febrero.

En cuanto a ingresos económicos, los jugadores percibieron el viernes pasado otro adelanto, esta vez fue de $4.100, cada uno.