Abren galerías, shooping y locales gastronómicos en Jujuy: qué medidas deberán respetar

Un protocolo de bioseguridad fue elaborado en Jujuy para la gastronomía y el turismo, con el fin de habilitar la apertura de restoranes y confiterías el fin de semana próximo, que según fuentes oficiales sería el plazo previo a la apertura del turismo provincial a principios de junio.



Esta tarde, el sector privado dio a conocer el documento Gastrotur, que contempla tanto normas que debe cumplir el local en su estructura y el personal de salón, cocina y limpieza, como sus proveedores y quienes realizan delivery, e incluye instrucciones y recomendaciones para los clientes.



Autoridades del Ministerio de Cultura y Turismo provincial indicaron a Télam que este documento fue consensuado con el sector oficial y guarda similitud con el que dará a conocer esta noche o mañana esa cartera, que será un poco más laxo, para facilitar su cumplimiento a todos los establecimientos de la provincia.



El protocolo Gastrotur determina normas generales de aseo e higiene personal para todos los ámbitos de los establecimientos, además de otras particulares para cada sector.

Que medidas deberá seguir restoranes, bares, confiterias y shooping



Algunas particularidades son para el ingreso y salida, que en caso de ser una única puerta debe estar dividida para evitar el contacto cercano entre clientes que entran y salen, "con cintas adhesivas u otro método".



También deberán colocar dos trapos de piso con lavandina diluida en agua a ambos lados del umbral, para higiene del calzado de los clientes, quienes deberán llevar barbijo, no podrán tocar la puerta y tendrán que limpiarse las manos con alcohol -gel o líquido-, suministrado por el local, durante al menos 20 segundos.



Las mesas, con servilletas y manteles sólo de papel, deberán estar equidistantes unos dos metros o separadas por barreras físicas, con capacidad máxima de cuatro personas -a excepción de grupos familiares- y contar con alcohol para uso del cliente.



El protocolo autoriza "la permanencia de hasta un 50% de la capacidad total habilitada" y determina que "los clientes que no dispongan de ubicación para sentarse deberán esperar afuera del establecimiento o en zona habilitada para tal fin".



Para el cobro se recomiendan medios electrónicos, con desinfección de tarjetas y dispositivos de lectura tras cada uso, y si se utiliza efectivo una inmediata limpieza profunda de manos de quien toque el dinero.



Los mozos deberán usar barbijo y se recomienda proveer "cartas plastificadas o digitales" para información del cliente o "tener precios y menús a la vista en la entrada o colocadas en las paredes".



"Se deberá disponer de un sobre para la recepción de las propinas, ya que el mozo no podrá tener contacto con el dinero, salvo que el mozo sea el encargado de cobrar", precisa entre otras normas para el personal del salón.



A los clientes, se les recomienda "no compartir copas, vasos o tazas, utensilios para comer, alimentos o bebidas con otras personas", además de cumplir las reglas para acceso y salida del lugar y las pautas de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a lavado y desinfección de manos.



Por ejemplo, en caso de toser o estornudar, indica cubrirse con un pañuelo de papel o servilleta o pliegue del codo, luego tirar el papel y dirigirse a los sanitarios y lavarse las manos.y desinfectarlas.



En la cocina, además de cumplir con las normas bromatológicas y de higiene habituales y las especiales por la pandemia, se deberá "organizar el personal en grupos de trabajo o equipos para facilitar la interacción reducida entre personas", y "mantener silencio en la cocina, evitando conversaciones innecesarias, a fin de evitar la propagación de saliva sobre los alimentos".



Para el trabajo de proveedores señala que se deberán fijar horarios que no coincidan con la atención al público y quienes hagan esa tarea deberán usar barbijo, en tanto los que reciban la mercadería tendrán que desinfectar sus manos antes y después de hacerlo.



El local, agrega, "habilitará una 'zona sucia' para recepción de mercadería y será la única zona a la que podrá acceder el proveedor", que deberá estar controlado por una persona de recepción de mercaderías".