Diego Maradona le da una mano a Juventud Antoniana

A través de una iniciativa del exjugador Ricardo “Ricki” Gómez, Juventud Antoniana subastará en los próximos días tres camisetas de la Selección Argentina, autografiadas por Diego Armando Maradona.

Ante la grave crisis que atraviesan los clubes de fútbol por la pandemia del coronavirus, sin competencia para generar recursos y que llegó a tal punto de no poder hacer frente los compromisos económicos, Ricki Gómez, entrenador de las inferiores en el club santo y quien está al frente de la escuelita de fútbol, se comunicó con Maximiliano Caire (excompañero en Colón de Santa Fe) e integrante del plantel de Gimnasia y Esgrima de la Plata, para que, por su intermedio, pueda trasmitirle a Diego Maradona (entrenador del lobo platense) la idea de colaborar con Juventud. “El fin de semana pasado pude hablar con mi amigo Maxi Caire que está jugando en Gimnasia de La Plata y donde está con Maradona. Justo con esto de la pandemia no viajó a Entre Ríos y le pedí ese favor, tan grande y hasta lo veía imposible, por ahí era complicado, porque no se puede movilizar mucho en Buenos Aires. Pero logró que Diego Maradona firme las camisetas y posó en las fotos para que corroboremos. La verdad que fue un lindo gesto y de gran ayuda para el club”, manifestó Ricki Gómez.

Luego aclaró: “Todo esto es sin buscar beneficio. Al contrario, siempre traté de ayudar al club y en este caso tengo la posibilidad con mi amigo que se portó muy bien. La verdad que está muy buena la iniciativa. Vamos a hacer las subastas, una para la primera y la otra va ser para la parte de las divisiones inferiores y con los chicos estoy trabajando. En cierta forma tuvimos problemas económicos con los profes de no cobrar por esta pandemia. Todo esto va a venir muy bien. De toda formas ya vamos a ir informando en la página del club para que sepan cómo nos organizamos para hacer la subasta y el precio”.

Para hoy se tiene previsto que las camisetas con las firmas del Diez arriben a Salta.