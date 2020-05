La mayoría de los comercios, sin ayuda para pagar sueldos

El presidente de la Cámara de Comercio, Daniel Betzel, manifestó que la mayoría de las empresas en Salta no consiguió ayuda del Estado nacional para pagar los sueldos y aseguró que "hay una desesperación muy grande".

Adelantó que el Gobierno provincial abrirá en las próximas horas dos líneas de crédito para estos sectores.

Ante la situación crítica que atraviesan, en muchos negocios ayer se colocaron carteles que rezan "Nos están matando", junto a una cinta en señal de luto.

Desde la Cámara presentaron a la intendenta Bettina Romero un protocolo para la reapertura del comercio, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus.

Betzel advirtió que se dan situaciones indignantes, como el hecho de que hipermercados, que tienen superficies grandes, además de alimentos, venden productos de bazar, indumentaria y muebles, cuando los comerciantes que se dedican a estos rubros no pueden hacerlo. "Deberían cerrar esas partes", planteó.

Números en rojo

"Solo el 8 por ciento de las empresas accedió sin problema al crédito del 24 por ciento (de Nación) y hay un 21 por ciento que todavía espera que lo califiquen", comentó el presidente de la Cámara.

Explicó que solo el 66 por ciento de los comercios tiene certificado MiPyme, que es el primer requisito para pedir la ayuda: "El 34 por ciento de las empresas directamente no lo posee, o sea que ni siquiera lo podía solicitar".

Betzel advirtió que el 53 por ciento directamente no solicitó crédito, porque sospechaba que no se lo darían.

El empresario aseguró que el sector está "muy complicado" y consideró que a muchos comerciantes no les interesa recibir ayuda y piensan en el cierre. Advirtió que disminuyó notablemente la cantidad de participantes en una encuesta que lanzó la Cámara, en comparación con el mes pasado.

Mencionó que algunos comerciantes dijeron que se financian con ahorros o capital propio, sin pagar deudas, vendiendo patrimonio, con la jubilación o el salario de un familiar, con descubierto bancario o con el aporte de los socios, entre otros.

Créditos nuevos

El presidente de la Cámara reveló que las líneas de crédito de la Provincia tendrán tasas subsidiadas, que serán menores a las provistas por Nación. Una será para los que no tienen empleados en blanco y otra, para los que sí los tienen y no pudieron acceder al préstamo nacional.

Para los que no tienen empleados en blanco, como un matrimonio que trabaja en un comercio, que no tiene acceso al crédito, el monto se calculará sobre la base de su facturación.

Los que tienen empleados en blanco y no accedieron al crédito nacional por falta de garantía, porque deben algún impuesto o por otro motivo, podrán aplicar a la línea a través del banco Macro, hasta determinado monto de dinero, y el Gobierno pagará parte de los intereses.

Pago de sueldos

Betzel anunció que para pagar los salarios de marzo, con medio mes de facturación, muchos comerciantes sacaron créditos y "más o menos se cumplió".

Explicó que, por un acuerdo que se firmó y que en estas horas se homologaría en el Ministerio de Trabajo de la Nación, los empleados de comercio que están sin trabajar cobrarán el 75 por ciento de su salario: el 50 por ciento lo pagará el Estado y el 25 por ciento restante la patronal.

Mencionó que los negocios no exceptuados durante la cuarentena no facturaron nada en abril y no saben cómo van a abonar el 25 por ciento de cada salario. "Hay que ver si lo pueden pagar, si facturaron cero", evaluó.

Fuerte caída de ventas

Betzel comentó que solo el 63 por ciento de los comercios que no están exceptuados de cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio realizaron ventas por teléfono o por internet.

Para la mayoría de ellos, si se compara abril con febrero de este año, la caída de ventas fue superior al 40 por ciento.

“Hay un 40 por ciento que ni siquiera vendió online”, recordó Betzel.

Desde la Cámara invitan a los comerciantes a sumarse a Tienda Salta, un espacio de venta virtual, sin ningún costo de inscripción ni de comisión. Para registrarse, hay que comunicarse con el 0387-155703639. Se puede acceder por internet y redes sociales.

.