VIDEO Nuevo sketch de “Casados con hijos”: Moni vuelve loco a Pepe Argento

Casados con hijos regresará al teatro Gran Rex en enero del 2021. El estreno estaba previsto para este año y ya se habían vendido las entradas, pero debido a la pandemia postergaron el comienzo de las funciones para más adelante. Mientras los fanáticos aguardan ansiosos por el regreso de esta familia, Florencia Peña y Guillermo Francella grabaron un nuevo sketch que puede verse en las redes sociales.

“La cotorra canta hasta morir” es el título del divertido video que tiene como protagonistas a la famosa pareja de Moni y Pepe Argento. En este minicapítulo, que fue escrito por Diego Alarcón, Axel Kuschevatzky y Renzo Berecoechea, ambos siguen separados por la cuarentena, ella está en Santa Fe cuidado a su madre y él se encuentra en su casa de Buenos Aires, acompañado por sus hijos, Paola y Coqui.

“Cantás como un papagayo que lo están ahorcando, ya está, no me jodas más. Lo que no entendés es que por estas canciones que vos cantás, se alargan las conversaciones y las empresas de teléfono están chochos... No cantes más porque cada llamadita la empresa la cobra”. Por último, Moni empieza a interpretar el tema de Jimena Barón y Pepe decide cortar la llamada!