La dura crítica de Grabois: ‘Antes era ‘roban pero hacen’, hoy es ‘no roban pero no hacen’”

Juan Grabois, el representante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) avaló las políticas públicas del Gobierno nacional pero realizó una profunda crítica: “Objetivamente, a los diez mil comedores comunitarios del país, en gran medida, no les han llegado los alimentos de Nación desde hace prácticamente un mes y pico‘.

“Antes era ‘roban pero hacen’, hoy es ‘no roban pero no hacen’”, puntualizó el dirigente social. “Con todo lo bueno que hace el Gobierno, que es mucho, el hecho de que la comida no llegue a los comedores me da bronca”, habló este martes con #Novaresio910, por Radio la Red AM 910.

Grabois señaló que ‘cuando pregunto en el Ministerio de Desarrollo Social, me dicen que se está resolviendo. Pero cuando pregunto en las provincias, las cosas no llegaron‘.

‘Hay un aspecto macro que tiene que ver con las medidas sanitarias y sociales que tomó el Gobierno, que yo valoro. Esto con Mauricio Macri sería un desastre. Pero se pueden criticar aspectos puntuales que son datos de la realidad: eso no es querer hacerle daño, sino tener una visión crítica de las cosas‘, explicó.

“Hay una formidable capacidad de resistencia comunitaria. Por otro lado, da ganas de llorar ver cómo vive una parte considerable de nuestro pueblo. Muchas personas viven en situaciones indignas: sin agua, sin luz, sin cloaca”, apuntó.

Respecto a la excarcelación de presos, consideró que “entre liberar violadores y gente que cometió crímenes aberrantes o dejar todo como está, hay muchos caminos intermedios. Uno de los factores de atraso que tiene este país es que los jueces no son jueces. Se rigen por los medios, por el clamor social y por la plata; no por la ley”.