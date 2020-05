El Championship y el Súper Rugby no cambiarán

Los torneos de Rugby Championship, en el que juegan Los Pumas, y el Súper Rugby, en el que compite la franquicia argentina Jaguares, mantendrán su estructura según lo determinó la Sanzaar, organismo que componen las federaciones de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina.

El CEO de Sanzaar, Andy Marinos, declaró: “Tras dialogar con los miembros del consejo ejecutivo del organismo confirmo que ninguno de los modelos de torneos sugeridos recientemente fueron acordados por uniones de la Sanzaar. Todos los informes son especulativos y no hay base para ellos”.

El comunicado de la Sanzaar fue publicado en su sitio oficial de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

“Con respecto a los torneos de 2020, es probable que una vez que se dé luz verde para comenzar a jugar partidos de rugby en los diversos territorios de los participantes de nuestros torneos, se implementará un formato revisado de competencia del Súper Rugby” destacó la Sanzaar.

El organismo compuesto por las federaciones oceánicas y la UAR dejaría todo supeditado a las decisiones de cada territorio, dadas las restricciones de viajes, fronteras y decisiones de cada gobierno que deberán cumplir.

En cuanto a las futuras estructuras de competencia, Sanzaar ya definió que no habrá variante con respecto a las 14 franquicias del Súper Rugby y los cuatro seleccionados del Championship.

“Esto no quiere decir que no discutamos sobre lo que puede suceder si las restricciones de COVID-19 continúan. Estamos analizando en detalle varios formatos de competencia, pero cualquier formato incluirá equipos de las cuatro uniones integrantes de Sanzaar”, señaló Marinos.

Jaguares, acompañan

Debido a la incertidumbre acerca de las diversas restricciones gubernamentales, si las hay el próximo año, todavía no se estableció una fecha sobre cuándo se tomará una decisión sobre la implementación de variantes.

Fernando Rizzi, dirigente de la franquicia de Jaguares se expresó sobre lo decidido por la Sanzaar.

“Como integrantes del ente estamos en contacto con Marinos que está trabajando en la búsqueda de potenciales escenarios de competencia, en el marco de la incertidumbre que plantea esta pandemia, las cuarentenas obligatorias, el cierre de las fronteras y el cuidado de la salud de los jugadores como prioridad”.