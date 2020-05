San Antonio, con la idea de seguir participando en el Regional

“San Antonio es un club que desde hace 4 años está en la primera línea del fútbol salteño, y si las condiciones están dadas va a seguir participando en la etapa que sigue en el torneo Regional Federal Amateur”, dijo el presidente de la Villa, Gabriel Arias.

San Antonio es uno de los equipos salteños que inscribió su nombre entre otros 98 clubes para jugar la segunda fase del Regional Federal Amateur.

Como todos los clubes, ante la situación planteada por la pandemia del coronavirus el dirigente de la villa se mostró preocupado. “Y todo pasa por el tema económico. En este tiempo que estamos parados nos está matando por nuestros compromisos. No podemos generar un peso. Hemos tocado las puertas a nivel nacional y provincial, y no hay respuestas. Hay un convenio avalado a nivel provincial por lo invertido por San Antonio, con una primera entrega de $100.000 y por clasificar a la segunda fase $150.000 y no recibimos un peso. Así como atienden a los músicos, artistas y comerciantes, también se deberían mirar con los mismos ojos las instituciones”, expuso Arias.

El dirigente adelantó también que Raúl “Toti” Olarte seguirá siendo el DT del equipo para la disputa del Regional, cuyo inicio fue programado para mediados de septiembre próximo. “Estamos esperando que la AFA nos diga como continuará el torneo, cómo será la planificación y la forma que nos tendremos que organizar”, declaró.