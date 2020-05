Reino Unido tuvo 693 muertes, el país de Europa más afectado

El Departamento de Salud de Reino Unido reportó en la jornada de ayer un aumento de 693 muertes confirmadas por coronavirus, lo que eleva el total de fallecimientos a 29.427, cifra que pone al país como el más afectado de Europa en cuanto a decesos por coronavirus COVID-19.

Con esta cifra, el conteo oficial británico superó a las estadísticas italianas, que este martes anunciaron 236 muertes para un total de 29.315. Así, a nivel mundial, quedó únicamente por detrás de Estados Unidos, que reporta más de 70 mil víctimas fatales.

Horas antes, la oficina de Estadística del Reino Unido publicó otro conteo que incluye a los fallecidos con sospecha de haber sido contagiados (por los síntomas que presentaron), y el número total fue de más de 32 mil.

Al respecto, el secretario de Exteriores, Dominic Raab, declaró que las comparaciones no son adecuadas entre países con diferentes metodologías. "Tener 29.427 muertes ya es una tragedia masiva. En la comparación, los científicos afirman que no habrá un veredicto hasta que termine la pandemia y haya datos internacionales fiables. Hay diferentes maneras de contar. Ahora publicamos todas las muertes en todos los ámbitos, y no todos los países lo hacen. Queremos transparencia porque eso nos deja en el mejor lugar para combatir la pandemia", sostuvo.

Según las cifras ofrecidas este martes en el Reino Unido, el número de test de la última jornada (84.803) no alcanzaron por tercer día consecutivo al objetivo de evaluar a 100.000 personas.

Por su parte, Angela McLean, asesora científica del Gobierno, dijo sentirse alarmada por el elevado uso del transporte público, que ha crecido con fuerza en los últimos días y ha sido señalado como un foco de contagio.

Raab advirtió ante la prensa que cibercriminales, ayudados por "estados hostiles", están intentando aprovechar la crisis de la pandemia para realizar delitos como fraude o espionaje.

Países con más muertes

En Estados Unidos se encuentra el epicentro actual del coronvairus que se inició a finales del año pasado en Wuhan, China, y que después tuvo a Italia como país más afectado.

Tras Estados Unidos (que al cierre de esta edición tenía 71.311 víctimas fatales), los países con más fallecidos son Reino Unido e Italia que están por superar la barrera de los 30.000. Luego España (más de 25.600 mil muertos), Francia (25.500 fallecidos), Brasil (casi 7.500) y Alemania (casi 7.000).