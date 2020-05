Sin producción no habrá salida

El problema de la economía argentina, desde hace cuarenta años (y en caída libre) es la incapacidad de generar ingreso, ahorro e inversión. Y esa es la clave de todos los males. Y ayer nos enteramos de que la recaudación alcanzó una caída histórica: en abril subió apenas 11,6% en términos nominales, con una inflación anualizada del 48%.

Y a medida que pasan los días de la cuarentena, los problemas económicos se van agudizando ya que un porcentaje muy importante de actividades están paralizadas.

Hoy los problemas de la economía lo podemos resumir en varias palabras, devaluación, deuda, recesión, dólar y emisión, cada una con sus particularidades y grandes tensiones, pero lamentablemente aun no tenemos un plan para salir de la crisis que provocó esta pandemia, no solo nacional sino también internacional, solo trabajando con el día a día, descuidando el mediano y largo plazo.

La convocatoria de analistas (profesionales sanitarios, juristas, economistas dentro de un equipo con coraje político) que evalúen junto al Gobierno como será la salida una vez que se pueda controlar esta pandemia es una materia pendiente.

El tremendo incremento del precio del dólar, en las distintas variables, "contado con liqui", dólar bolsa y el blue con valores cercanos a los 120 pesos, al tiempo que se mantiene el oficial con una brecha que pasa el 70%, ese fue el tema más relevante del pasado abril.

Atravesamos zona de turbulencias. Una situación demasiado tensa con muchos factores para que siga subiendo como la incertidumbre sobre la negociación de la deuda con el peligro del default, tasas de interés por debajo de la inflación, la constante emisión monetaria y la economía que se encamina a su máxima caída histórica, con este combo de factores vuelve a ser el dólar uno de los pocos refugios.

Con los problemas de la economía es más fácil buscar culpables que encontrar las causas y las soluciones. Lo que pasa es que muy pocos de los actuales actores políticos pueden hacer un análisis retrospectivo honesto, porque todos en alguna medida contribuyeron a la realidad actual.

Los aumentos del precio del dólar tienen varias versiones, desde el Ministerio de Economía se escucharon voces que decían que el incremento del dólar se debía a que el Banco Central había liberado demasiado dinero a los bancos para que prestaran y que las entidades se habían demorado en entregarlos a las pymes, oportunidad que aprovecharon los bancos y los operadores vinculados que habían usado esos pesos para comprar dólares, esta forma de operar opinan que fue el origen de esta corrida cambiaria, en ese contexto el Ministerio busca marcarle la forma de trabajar a los bancos al realizar esta crítica.

Ratificando esta sospecha el presidente Alberto Fernández opinó que esta excesiva cotización del dólar en sus diversas variables se debió a operaciones de especuladores que teniendo dinero disponible realizaron compras de dólares, aconsejando medidas para pesificar muchas tenencias(activos) en moneda extranjera. La obligación de comprar o vender dólares solo en casas de cambio o bancos es una medida que marca la eventual rigurosidad en las operaciones en moneda extranjera a la que se quiere llegar

Sin control y seguridad, nada funciona.

La relación del Banco Central y los bancos públicos y privados hace muchos años que genera tensión en el Ministerio de Economía; sabemos de la preocupación del Ministro de Economía ya que los fondos que liberó el Central no llegan a las pymes, con una clara definición de la pelea de fondo entre el Ministerio de Economía y el Banco Central.

Desde el Central opinan y responden que ese discurso está muy ideologizado, ya que piensan que los bancos no prestan porque no quieren pero "tendrían que tener en cuenta que la plata que tienen los bancos es de los ahorristas y que si no cobran los créditos otorgados existe el peligro de una corrida bancaria", es decir que los ahorristas y depositantes quieran retirar sus dineros y el banco no los tenga para devolverlos.

Hoy el Banco Central está cumpliendo dos funciones; la primera y por la que se creó es la de preservar el valor de la moneda, y la segunda, incentivar la reactivación de la economía a través del manejo de la tasa de interés. A pesar de que solo debe realizar bien una sola función está actualmente en una disyuntiva porque está emitiendo dinero para financiar el excesivo gasto del gobierno entendiendo que si hay demasiado circulante tendría que bajar la tasa de interés, pero está haciendo justo lo contrario sube la tasa de interés para evitar que ese excedente vaya al dólar y sabemos que el aumento la tasa de interés va en detrimento de las pymes seguimos en una política que nos marcó durante mucho tiempo "especulación financiera vs. producción".

“Hay preocupación en Economía ya que los fondos que liberó el Central no están llegando como se debe a las pymes”.

Ante esta inestabilidad económica y la falta de un plan económico surgieron muchas propuestas para el día después; algunos analistas opinan volver a dolarizar o bimonetizar (que existan dos monedas dólar-peso) la economía, recordando a la década del 90, cuando el expresidente Carlos Menem y su ministro Domingo Cavallo dolarizaron la economía, medida que sirvió para terminar con una inflación galopante e iniciar un proceso de reactivación y crecimiento, pero esto se pudo realizar mientras teníamos dólares fruto de la privatización de empresas estatales. Nos preguntamos hoy cómo obtendremos más divisas ya que bajó el precio del barril de petróleo y disminuyó el de las commodities, que serían las principales y actuales fuentes de ingreso de dólares. Implementar una medida similar podría ser hoy de una irresponsabilidad total porque al equiparar el peso con el dólar con la cantidad de pesos emitidos tendríamos que pedir prestado y dudo que esto ocurra, tendríamos además que esperar el resultado de la renegociación de nuestra deuda externa con legislación extranjera para tener una visión más amplia de las herramientas financieras que contamos.

El día después si buscamos una pronta recuperación y el crecimiento de nuestra economía, la decisión del Gobierno tendrá que venir acompañada de disminuciones de las regulaciones, incentivos a las inversiones, al ahorro, baja de impuestos, es decir buscar todas las normas y/o incentivos a empresarios, ahorristas, inversores, etcétera a que instalen nuevos emprendimientos, recordando que las ayudas deberán ser en forma de inversiones y no como subsidios.

Las ayudas económicas se pueden dilapidar y utilizar subjetivamente y no como corresponde en función del crecimiento y el equilibrio social.

Por esta razón es aconsejable que las ayudas se instrumenten en forma de inversiones productivas para generar riquezas y fuentes de trabajo y que el país vuelva a ser lo que fue a principio del siglo pasado.

