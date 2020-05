Organizaciones marcharon para reclamar agua potable y alimentos: "Con hambre no hay cuarentena"

En plena cuarentena general por la pandemia de coronavirus, organizaciones sociales protestan este mediodía en la Avenida 9 de Julio y en distintos puntos del país en reclamo de agua potable para barrios de emergencia y para que se amplíe la cobertura del IFE y la entrega de alimentos a comedores. El principal punto de la manifestación era el Obelisco porteño, donde militantes de distintas agrupaciones sociales se congregaban para luego marchar hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Con barbijos, tapabocas y manteniendo la distancia social, los manifestantes reclaman que se garantice el acceso a agua potable en los barrios de emergencia y también que se amplíe el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia, además de que se incremente la entrega de alimentos a comedores. Algunas de las agrupaciones que realizan la protesta son el Polo Obrero, el FDU y el MTR, entre otras. Al respecto, el dirigente del Partido Obrero Néstor Pitrola defendió la protesta al asegurar que "hace 25 días que no llega un kilo de comida a los comedores comunitarios", lo que generó "una situación desesperante".

"Se están haciendo las manifestaciones con todas las indicaciones de los infectólogos: distancia, barbijos", subrayó el ex diputado nacional en declaraciones a TN. Por su parte, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, reconoció que la manifestación "tiene un riesgo" ante la posibilidad de contagios de coronavirus, pero destacó que "muestra el fracaso de la cuarentena barrial" por la dura situación que se vive en los barrios más vulnerables. "La gente tiene que salir a buscar algo de comer. No vemos camiones del Ministerio de Desarrollo Social entregando alimentos y agua donde no hay", se quejó el dirigente social.

Y añadió: "Tuvimos varias reuniones con (el ministro de Desarrollo Social) Daniel Arroyo, pero no hay una sola fecha para entregar alimentos a comedores". Al ser consultado sobre si en los controles les pidieron los certificados de circulación, Belliboni indicó que "las compañeras que cocinan todos los días (en los comedores) también fueron declaradas trabajadoras esenciales por el Gobierno y pueden moverse para ir a buscar alimentos".

(Fuente www.perfil.com).