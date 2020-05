Reclamo por alimentos en distintas ciudades: en Chaco hubo 8 detenidos

La situación en los barrios más vulnerables es cada día más compleja a lo que se suma que la cuarentena es difícil de cumplir cuando no está asegurado el plato de comida en la mesa y se vive en condiciones de hacinamiento. Por ello, hoy se realizó en distintas ciudades del país una jornada nacional convocada por distintas organizaciones que integran el Frente de Lucha Piquetero bajo el lema "Con hambre no hay cuarentena".

Respetando el distanciamiento social, y con sus correspondientes barbijos, los organizadores reclamaron a los gobiernos provinciales y nacional el suministro de alimentos en cantidad y calidad para los comedores populares, agua potable, el pago sin exclusiones del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), así como la provisión de elementos de limpieza e higiene. También se pronunciaron en contra de los despidos, suspensiones y rebajas salariales.

Hubo movilizaciones en Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Chaco, Salta, Tucumán, Jujuy, Mar del Plata, Neuquén y otros lugares.

En Chaco, fueron detenidos ocho integrantes del MTR - CUBa (Movimiento Teresa Rodríguez- Coordinadora de Unidad Barrial), la mayoría mujeres, entre quienes se encontraba la referente provincial de la agrupación, Viviana Toros. Fueron liberados cerca de las 14.

"No hay alimento para los comedores porque los fabricantes de los mismos no quieren aceptar el precio que el Gobierno les fija. Por lo tanto, no se hacen las licitaciones y no hay leche, azúcar, yerba ni harina para los comedores. Estamos buscando una solución urgente para que se pueda solucionar el problema de llenar las ollas en los barrios carenciados”, señalaron.

En Salta, los manifestantes se congregaron frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social y reclamaron asistencia para los comedores populares, entre otras solicitudes.

En tanto, en Mar del Plata, más de un centenar de integrantes de organizaciones sociales se sumaron a la protesta y cortaron la ruta 88, a metros de un hipermercado de esta ciudad, para sostener el pedido "Con hambre no hay cuarentena" en el que reclaman alimentos para los comedores y merenderos barriales.

El referente del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Marcos Carboni, expresó hoy a Télam que "pasan las semanas y no llega más alimento desde el Ministerio y el que nos dieron no alcanza, ya que ahora se alimentan los desocupados y se sumaron los que no pueden trabajar por la cuarentena".



"Continuaremos con esta lucha porque necesitamos salir a pedir para mantener las ollas populares en las que alimentamos más de 1.200 personas; respetamos la cuarentena pero necesitamos que el gobierno nacional, provincial y local, nos den la comida, ya que no somos una clase alta ni tenemos espalda para vivir sin salir a trabajar", dijo Carboni.

Reunión en Desarrollo Social

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social recibieron hoy a dirigentes de organizaciones sociales que se movilizaron al Obelisco en reclamo de mayor asistencia alimentaria. El encuentro se prolongó durante una hora y se acordó un nuevo encuentro para la próxima semana en la que "se les va a detallar la logística de entrega de alimentos secos", informaron a Télam fuentes oficiales.

"Crece la pandemia y los contagios empiezan a avanzar en los barrios más humildes. Estamos sin comida y hasta sin agua en muchos barrios de la ciudad", señalaron previo al encuentro los organizadores de la convocatoria en un comunicado.

El Frente de lucha está integrado por el Polo Obrero, el MTR Histórico, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR, M.I.D.O, MAR, el Movimiento 29 de Mayo, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupación Armando Conciencia, RUP y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, FDU, BUEL, A Trabajar y la Agrupación 17 de noviembre.