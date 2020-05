Alberto Fernández y otro revés para el fútbol con público: "No lo veo en lo inmediato"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, consideró difícil la posibilidad del regreso del fútbol con público "en lo inmediato", advirtió que "hay que moverse con cuidado y evitar el contacto en los espectáculos masivos" y condicionó la vuelta de los partidos a la necesidad de hacer "testeos permanentes" a los jugadores.



"No veo, en lo inmediato, fútbol con público. Hay que moverse con cuidado. Durante mucho tiempo vamos a tener que evitar el contacto en los espectáculos masivos", explicó el Presidente en diálogo con el programa Pasaron Cosas, de Radio Con Vos, en el marco de las medidas sanitarias por la pandemia de la Covid-19.



"Es muy riesgoso volver a la aglomeración de gente. Además en la Argentina ni siquiera tenemos estadios en los que son todas plateas, como en Europa, sino que acá siguen siendo tribunas y el contacto es muy grande. Así que en lo inmediato no veo la posibilidad de que vuelva el fútbol con público", agregó.

Fernández también condicionó la vuelta de los campeonatos de fútbol nacionales a la necesidad "de hacer testeos permanentes a los jugadores", por el contacto físico que existe entre ellos.



"Amo el fútbol y no saben lo que lo extraño -agregó-, más ahora que Argentinos Juniors (club del que es simpatizante) entró a la Copa Libertadores. No saben las ganas que tengo de que vuelva el fútbol, pero hay que ir con cuidado", insistió.



Finalmente, y consultado sobre la decisión de la AFA de eliminar los descensos y ampliar la cantidad de equipos en Primera División, el Presidente dijo: "El fútbol ha cambiado mucho y se ha convertido en un negocio, hay mercantilismo, interviene la TV; es muy distinto a cuando yo era chico".



"Pero a mí me encantaban los campeonatos largos de esa época, el Metropolitano, el Nacional, torneos con partidos de ida y vuelta. Eso me encantaba. Pero bueno, de todos modos considero que mi opinión en este punto vale poco", concluyó.