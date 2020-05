Dos artistas salteñas varadas en México

Nombrar a Laura Serrano y Paola Arias es introducirse directamente a una de las páginas principales de la historia del folclore salteño, en el cuadro femenino. Dos claras exponentes de nuestra música popular alrededor del país y también hacia otras fronteras. Sus voces hicieron eco en los festivales más prestigiosos, y su mensaje musical jamás pasó desapercibido, de allí el gran número de seguidores que acompañan cada instante de su carrera artística.

Hoy, sus gargantas se enrojecen por un especial pedido y con una sola consigna: regresar a su Salta natal.

El pasado 27 de febrero, Laura y Paola despegaron de la tierra de Güemes con destino a México. “A principios de 2020 me encontré con Paola en un programa de televisión en la capital salteña, le conté de mis planes y rápidamente me dijo que estaba dispuesta a acompañarme porque le vendría bien para hacer contactos beneficiosos para su carrera profesional. También la tenté para ver algo que le interese, además de conocer la enorme y bella Ciudad de México. Yo había contraído compromiso de viaje para llevar a una joven cantante de rock salteña, Vanina Yanello (Candles Roll, su nombre artístico). Los padres me pagaron el pasaje y firmar un contrato con una conocida productora azteca. Me depositaron toda su confianza porque yo viví más de 20 años en México, gran parte de mi carrera artística la edifiqué en este país”, señaló Serrano.

Paola también se adueñó del relato: “Compramos los pasajes en una agencia de viajes llamada Al Mundo y nos embarcamos en la aerolínea Latam. A los pocos días que llegamos se desató lo peor de esta pandemia de coronavirus, un drama que afecta al mundo. Se declaró la cuarentena y ahí comenzó nuestra peregrinación”, aseguró la “Gauchita” Arias.

Empieza la pesadilla

Cuando llegó el día del regreso “nos cancelaron el vuelo y después de unos días de espera, se cerraron los aeropuertos, todo se complicó. Nos cuestionaban porque habíamos sacado los pasajes por internet, por lo consiguiente los trámites los debíamos hacer por la misma vía. No nos quedamos con eso, hablamos a todas las aerolíneas, a todas partes, y hasta ahora nadie nos brinda una solución. También nos dijeron, a mediados que abril, que Latam empezaba a volar el 1 de mayo, casualmente esa fue la primera fecha que nos dieron para el feliz regreso, pero lógicamente se transformaría en una pesadilla. Todo fue una gran mentira, nos cancelaron el vuelo, jamás nos dieron una explicación y tampoco se dignaban a atender el teléfono. Hicimos todos los papeles habidos y por haber. Luego, nos dirigimos al Consulado Argentino en México -responsables de atender este tema-, nos pidieron todos nuestros datos; de allí pasó a la Cancillería, que se encarga de dar la orden expresa para la repatriación. Lógicamente que la demanda debe ser terrible, hay muchísima gente varada, y por lo tanto no dan abasto. Nos comentaron que hubo gente que tuvo que pagar nuevamente el pasaje. En lo personal, me sería imposible conseguir 80 mil pesos argentinos para alcanzar el cometido, además sería algo irracional, ya que pagué con anticipación mi pasaje. No se trata de un simple capricho, soy una persona de riesgo por mi edad y porque estoy medicada. La plata ya se nos acabó. También nos dijeron en las últimas horas que debemos endosar nuestro pasaje para que Aerolíneas Argentinas se encargué de cobrar a Latam lo que corresponde, que sería lo justo y normal, mover un avión cuesta mucho dinero”, enfatizó la cantante Serrano.

“Gente de nuestra provincia nos está intentando ayudar, interceden para encontrarnos una solución. De todos modos agradeceremos a quienes nos puedan brindar su apoyo para regresar a Salta. Sabemos que nadie tenía previsto que todo esto iba a ocurrir, no buscamos responsables; también lamentamos muchísimo por las personas que hoy ya no están por la pandemia de coronavirus. Por los medios de comunicación y con respecto a la enfermedad nos enteramos que esta semana es la más complicada en México, pero aquí la gente no se mide, y por la misma necesidad de muchos, no respetan la cuarentena, no cumplen como debe ser; ojalá se den cuenta con esto es grave”, añadió Laura.

“Gracias a Dios unos amigos nos albergaron cuando se acabaron las divisas. Estamos en la casa del gran maestro Bocha Mazza, músico de Armando Manzanero, y director de la orquesta de tango más importante de México. Junto a su esposa Ana nos brindan una mano grande. También contamos con el apoyo de las familias Fernández, Reyes, y mi querido compadre Raúl Ernesto García. Mis palabras no son a modo de reproche, lo hago en mi desesperación por regresar, estoy sin recursos para adquirir mis medicamentos, y Paola sufre demasiado lejos de su familia. Nos estamos cuidando en demasía porque queremos regresar sanas y salvas a nuestra Salta querida. Lo único que pedimos es nos ayuden para que nos pongan en un vuelo de repatriación”, dijo finalmente Laura Serrano.



Premios

“Durante los primeros días, en un local llamado Sapo Cancionero, actuamos con Vanina Yanello y gustó mucho lo que hacemos. Allí me entregaron un importante premio y a Vanina una distinción. Les presenté una reseña de mi carrera y la respuesta fue muy gratificante”, sostuvo Paola Arias.

"Surgieron algunas propuestas para analizar en el futuro. También les interesa que me involucre en otros géneros, eso no sería un impedimento para llegar a buen puerto. Como no podía salir a la calle, hice muchas notas por teléfono, con distintos medios del Distrito Federal. También me contacté con productores, cantantes, compositores y músicos. Lógicamente, quedaron abiertas algunas puertas. Hace bastante tiempo que quería venir a este país", agregó Arias.