Madonna superó el coronavirus y donó dinero para crear vacunas

Madona aclaró este miércoles que padeció COVID-19 a principios de marzo, durante el final de su gira en París y que por ello tiene anticuerpos detectados por los tests serológicos, una noticia que dio la misma reina del pop en la red.

La artista explicó esta circunstancia en una publicación de Instagram en la que también informó que donó un millón de dólares a un fondo de ayuda internacional para desarrollar una vacuna y tratamientos contra la enfermedad.

"Cuando uno da positivo por anticuerpos significa que ha tenido el virus, lo que claramente me pasó cuando estuve enferma al final de mi gira en París hace más de siete semanas", indicó.

Además, Madonna, de 61 años, señaló que el resto del equipo que la acompañaba en los ensayos y sobre el escenario también estuvo enfermo durante ese periodo. "Todos pensamos que teníamos una gripe muy grave. Gracias a Dios, todos estamos sanos y bien ahora. ¡Espero que eso aclare las cosas para los que van demasiado deprisa! ¡El conocimiento es poder!", aseguró.

Por su parte, esta semana Madonna fue una de las participantes en la conferencia internacional de donantes organizada por la Unión Europea para el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico, tratamientos y una vacuna universal contra el coronavirus, en la que no participó Estados Unidos. La recaudación quedó cerca del objetivo esperado de Ocho billones de dólares, de los que en torno al 53% se destinará a las futuras vacunas, el 26% a investigar nuevas medicinas y el 20% para desarrollar pruebas.

Además de las contribuciones de Estados y de agencias internacionales, también participaron personalidades como Bill y Melinda Gates, el entrenador de fútbol portugués José Mourinho y la propia Madonna.

El cofundador de Microsoft anunció sus planes de financiar siete laboratorios de investigación diferentes y la cantante afirmó que "estamos viviendo en un estado de emergencia y debo admitir que me tomó tiempo aceptar, procesar y modificar mi propio estilo de vida". "Me estoy uniendo al esfuerzo de la Fundación Bill y Melinda Gates para encontrar un medicamento que prevenga o trate Covid-19. Necesitamos esto para proteger a nuestros trabajadores de la salud, los más vulnerables y todos nuestros amigos y familias", dijo Madonna.Días atrás, la artista fue noticia porque confirmó en un video que había dado positivo a un test de anticuerpos al coronavirus y planeaba dar "un largo paseo en auto" en el que "bajaría las ventanas para respirar el aire con COVID-19". Sus dichos causaron polémica entre sus seguidores, además de preocupación debido que tener los anticuerpos no garantiza no volver a infectarse y ella se encuentra cerca del grupo de riesgo.

Tras esta declaración, la compositora, actriz, empresaria e ícono LGBTI+ rompió las medidas preventivas de distanciamiento social al participar en la fiesta de cumpleaños de su amigo, el fotógrafo Steve Klein, que dio una fiesta en su casa a la que acudieron otras 8 personas. La celebración se retransmitió a través de Zoom y se vio a la cantante saltándose todas las precauciones e ignorando la distancia de seguridad.

Exitoína