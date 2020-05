Francescoli: “No vamos a apurar a Scocco, pidió tiempo y se lo dimos”

El manager deportivo de River Plate, Enzo Francescoli, aseguró que la situación del delantero Ignacio Scocco puede seguir esperando ya que nadie sabe cuándo volverá a jugarse al fútbol por el tema de la pandemia de coronavirus.

“No sabemos cuándo va a volver el fútbol, para qué vamos a apurar entonces el tema de Scocco. Cuando sepamos lo haremos, por ahora nos pidió tiempo y se lo dimos, estuvimos todos de acuerdo en eso”, dijo Francescoli en diálogo con TyC Sports.

“El jugador tiene que estar tranquilo y nadie apura a nadie, hay temas familiares y cosas personales que Nacho debe evaluar, es un jugador que le dio muchas cosas al club y hay que darle el tiempo que necesite. Después, cuando se sepa cuándo vuelve el fútbol, lo llamaremos”, sostuvo el exfutbolista uruguayo.

En cuanto al tema del mercado de pases y la economía del club de Núñez, el manager millonario dijo que “todas las semanas” habla con Rodolfo D’Onofrio y Marcelo Gallardo sobre todo el fútbol.

“Va a ser difícil que todo vuelva a moverse y obviamente habrá problemas económicos, pero no se puede hacer futurología”, agregó.

En este sentido advirtió que “seguramente habrá que ajustar cosas, no va a ser lo mismo, incluso si arranca sin público el fútbol, pero no sabría decir qué va a pasar exactamente porque nadie lo sabe. Lo que sí, no va a ser lo mismo el fútbol tal cual lo conocimos”.