Barcelona, sin casos positivos, vuelve a los entrenamientos

Muy buenas noticias en Barcelona. El plantel y los integrantes del cuerpo técnico que fueron sometidos a un test para saber si estaban contagiados de coronavirus dieron negativo por lo cual hoy empezarían los entrenamientos de forma individual.

Así lo informó el medio catalán RAC 1 que a la vez indicó que la entidad anunciará en las próximas horas los resultados de las pruebas realizadas.

Después de casi dos meses de trabajo de forma particular, Lionel Messi encabezó la serie de estudios que incluyeron muestras de sangre y un electrocardiograma además de la prueba del COVID-19 en las instalaciones culés. Lo siguieron sus compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico y otros auxiliares implicados.

En tanto, se supo que Ousmane Dembelé es el único jugador del Barcelona que no fue sometido a los test ya que no tiene ficha dada de alta en LaLiga al estar lesionado desde inicios de febrero y se espera su regreso el próximo lunes para seguir con la recuperación.

De esta manera el Barcelona se prepara para reabrir las puertas del Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí hoy en la mañana española. Vale la pena mencionar que Miguel Carretero (inspector de La Liga) había recorrido el predio de entrenamiento días atrás y responsables del club le habían detallado los procedimientos para retomar la actividad bajo su tutela.

Las tareas se manejarán de forma gradual y con un protocolo de higiene que tendrá que cumplirse a rajatabla: la plantilla será dividida en grupos pequeños que se moverán dentro de las amplias instalaciones que posee el Barcelona. Al menos hasta que las autoridades de La Liga fijen fecha para el retorno oficial, así tendrán que manejarse (se especula que podría ser a mediados de junio).

Según se indicó, el inspector de LaLiga, Miguel Carretero, estuvo el martes en la Ciutat Esportiva inspeccionado las instalaciones y se reunió con los responsables del Barcelona para tener detalles de cómo habían sido los trabajos de desinfección de las mismas y de cómo se ejecutaría el protocolo del regreso al trabajo individual de los jugadores que pactaron LaLiga, el CSD y el Ministerio de Sanidad.

En la misma jornada, a los jugadores del Barcelona se les tomaron además muestras de sangre y se les efectuó un electrocardiograma después de 55 días sin actividad en la Ciutat Esportiva debido al confinamiento, que los obligó a entrenarse en sus casas bajo la supervisión online.

A diferencia de otros campeonatos, que se dieron por finalizados, en España todavía está en suspenso la temporada 2019/2020. El Barcelona es actual líder y le lleva 2 puntos de ventaja al Real Madrid, cuando se llevan disputadas 27 fechas.