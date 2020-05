El ex número uno del tenis mundial, Marcelo Ríos dijo que “todavía no está listo para morir”, y que está muy asustado por el coronavirus, ya que el año pasado tuvo influenza y la pasó “muy mal”.

“Me da susto, porque le tomé mucho respeto al coronavirus. Yo tuve influenza el año pasado y me quería matar por el dolor de cabeza y lo mal que me sentía. Todavía no estoy listo para morir”, confesó el chileno desde Estados Unidos, donde reside y pasa la cuarentena.

A través de una transmisión de la red social Instagram El Chino conversó con Alex Rossi, su exentrenador, y con quien abordó el tema del coronavirus y la cuarentena en Estados Unidos.

“Es raro lo que está pasando, porque siendo el país más infectado están abriendo los malls, Disney. Entonces no entiendo. Es poco entendible abrir lugares masivos teniendo tantos contagiados”, cuestionó el chileno.