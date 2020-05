Mateo Bolívar reclama que Salta Basket le pague

Mateo Bolívar, una de las figuras que tuvo Salta Basket en la temporada recientemente terminada por el coronavirus, la Liga Argentina de Básquet, contó desde Buenos Aires que los dirigentes de la franquicia salteña están en deuda con los jugadores deplantel. Y denunció: “No hay una negociación en marcha para pagar los salarios adeudados y los tres meses de contrato vigentes”.

“Nos afecta en la parte económica también el parate. Al día de hoy hay varios equipos que no están al día, deben desde marzo o más atrás y estamos en mayo. Sinceramente es preocupante. Nosotros con Salta Basket no tenemos ninguna negociación en marcha”, detalló el jugador en diálogo con la agencia de noticias Télam.

“Los dirigentes no nos hablaron. Suponemos que han llamado a los representantes. Nosotros entendemos la falta de recursos, pero ellos también tienen que entender que quedarán tres meses más por cobrar”, apuntó.

Bolívar pasa el aislamiento social y obligatorio en su ciudad natal, Pergamino, y expresó que no es correcto que les dejen de pagar los sueldos. “Nos tomó por sorpresa la decisión de la Asociación de Clubes (AdC) aunque sabemos que afectó a todo el mundo. Pensábamos que podíamos terminarla más adelante, como en la Liga Nacional, así que una vez que se concretó la confirmación nos golpeó”, cerró. Cabe recordar que la AdC determinó la finalización de la competencia, como el cierre de la fase regular de la Liga Nacional -se definirán los play-offs de otra manera-, pero obligó a los clubes a abonar los salarios de manera flexibilizada hasta el 30 de junio. Y así también lo explicó Luis Lenti, el presidente de Salta Basket, días atrás: “Estamos por cancelar los sueldos hasta el momento que se jugó, después habrá una renegociación que se hizo en forma conjunta entre AdC, CABB y la AdJ y a partir de ahí vamos a ver cómo asumimos esos compromisos”.

Respecto de la deuda que reclama Bolívar, mucho depende del aporte del Gobierno provincial, ya que era el principal sponsor de la franquicia que fue creada en el 2014, con el propósito de unificar los esfuerzos del básquetbol salteño. Y al respecto, Lenti también fue contundente: “El Gobierno apostó a este proyecto un año más y entendemos que no es el momento para reclamar ningún tipo de pedido porque hay necesidades primordiales”. El dirigente hizo hincapié en la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.