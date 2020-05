Caso Sulca: El ministro Pulleiro, con los vecinos

"Yo no creo en ustedes". Tajante y de frente comenzó diciendo un joven vecino de Villa Mitre ante la atenta mirada del ministro, efectivos de la comisaría 4ta. y colaboradores. El miércoles por la noche el licenciado Juan Manuel Pulleiro se acercó a la barriada para escuchar y atender los requerimientos de la gente, luego de una semana del atroz crimen.

La gente, vecinos no solo de Villa Mitre sino de barrios lindantes, pudieron expresar el dolor, pero sobre todo el temor que siente por la inseguridad. "Por qué tienen que pasar un crimen para que se movilice la policía. Yo como vecina que pago mis impuestos, y no me dejan vencer ni un impuesto, también quiero seguridad en mi barrio", dijo Erica Castro.

En términos generales los reclamos se centraron en la falta de seguridad por parte del Estado tras un hecho de sangre que conmocionó no solo a los barrios de la zona este sino a toda la provincia.

Otra vecina, una de las que fue amenazada por la señora Flores y su pareja, quien dijo que vive al frente de la Técnica, señaló: "Tengo fotos de la veces que va el móvil policial y se acuestan a dormir, se sacan fotos y después vuelven a la cuarta. Siempre lo mismo. Siento un gran dolor porque conocía a la profesora. Como dijo el chico, yo tampoco confío en ustedes".