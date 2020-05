Concejal de Cerrillos explicó un escrache

Acusado de recibir familia de Bs As y no aislarse, explicó que no fue así.

El edil es miembro del Centro Operativo de Emergencias (COE) de Cerrillos y sin embargo, lo escracharon porque habría violado el decreto nacional y provincial, de acuerdo a lo informado por varios medios del pueblo y de vecinos. Se trata del concejal de Cerrillos Hugo Fabián Coronel, más conocido como “Mecha” en el pueblo, quien fue acusado de no haber tomado los recaudos necesarios, luego de tener contacto con personas que habrían llegado desde Buenos Aires esta semana. Apenas se conoció la situación, el hospital Santa Teresita activó el protocolo dejando en cuarentena a familias de la zona, incluido el concejal. Fueron los vecinos quienes alertaron sobre la llegada de familiares del edil, y no tardaron los medios cerrillanos en hacer leña del árbol caído, pero el concejal Coronel, con la conciencia tranquila, se justificó en la Red Social Facebook: “Quería contarles que anoche llegó una prima de Bs As a la casa de mi tio y que yo cuando me enteré hablé con ella, respetando las distancias establecidas, e inmediatamente me comuniqué con el Hospital y con la Comisaría. Vinieron las doctoras Perez y Gimenez acompañadas de la policia. Tomaron la decisión de que todos nos aislemos y cumplamos con los 14 dias de cuarentena como marca el protocolo”.