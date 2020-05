Tras las críticas, la AMT firmó el convenio con el municipio

Le permite a la Provincia realizar el control de los taxis y remises. Algunos remiseros plantean que las multas realizadas este tiempo no tienen validez.

Luego de muchas críticas y polémica, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) firmó con la Municipalidad de la ciudad de Salta la renovación del convenio para el ordenamiento y control de taxis y remises en la ciudad capital.

De esta manera, por cuatro años más, la Municipalidad de la ciudad de Salta transfiere la totalidad de sus facultades y/o potestades referidas al servicio público de transporte de pasajeros impropio (taxi y remis) a la Provincia de Salta que, a través de la Autoridad Metropolitana de Transporte, tendrá a su cargo la facultad de disponer las adjudicaciones, transferencias, reemplazos, cesiones y caducidades de las licencias que corresponden a la prestación del mencionado servicio público.

Específicamente, el Gobierno de la Provincia, mediante la AMT, podrá dictar las regulaciones y fijar la extensión y condiciones del servicio como así también los requisitos que deben reunir los prestadores. También establecer los modos, bases y procedimientos de adjudicaciones de los permisos, fijar tarifas, resolver reclamos y conflictos y ejercer las funciones de fiscalización en la aplicación de multas y sanciones establecidas en la ley, entre otras facultades que eran tarea municipal.

Esta nueva etapa rige desde el 10 de diciembre del 2019 hasta diciembre de 2023.

Justamente, la totalidad de los sindicatos de taxis y remises venían poniendo el acento que desde diciembre pasado la AMT estaba acéfala y que no tenía potestad para hacer ningún tipo de trámite. Esto afectaba en demasía a las personas que tenían que hacer trámites con las licencias. Por otro lado, los trabajadores del volante reclamaban que la AMT no avanzaba con los controles porque no tenían el convenio firmado.

Las críticas

Antonio "Tuco" Bazán, representante de un grupo de remiseros, señaló que la firma de este convenio llega muy a destiempo y que no se tendrían que cobrar las multas que se realizaron desde diciembre hasta ahora, porque el organismo estaba acéfalo y sin convenio.

"Desde diciembre hasta ahora, ellos secuestraron vehículos de taxis y remises, hicieron multas, pero no tenían convenios. Ellos violaron la ley nacional de Tránsito. Lo que hicieron no tendría que tener validez", afirmó.

Por otro lado, el remisero, señaló que la AMT ordena secuestros en la zona del expeaje de Aunor, cuando eso ya no es parte de su jurisdicción. "Ellos hacen todo de forma inadecuada y no tendría que darse por válido lo que hacen", dijo.

Bazán afirmó que la AMT no controla las remiseras, por lo que ese rubro se desvirtuó no y ya no es puerta a puerta como era la idea de origen de este servicio. Por lo que pidió que tienen que estar más encima de las agencias.

Transportes escolares, en crisis

El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, se comunicó con el presidente de la Asociación de Transportistas Escolares de Salta, Miguel Romero. En la charla, el representante del sector realizó una breve descripción de la difícil situación que está viviendo a raíz del aislamiento preventivo social y obligatorio, ya que no pueden trasladar a nadie.