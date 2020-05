Protesta de trabajadores de la UTA: entregarán un petitorio a Saeta

En un comunicado, el gremio señaló que mañana se depositará la mitad del sueldo a los trabajadores del transporte urbano. Sin embargo calificaron la decisión de ser una “ofensa” e “ilegitima”. De no haber solución en la próxima audiencia, advirtieron que tomarán las medias de fuerzas necesarias.



Esta mañana se congregaron frente al edificio de la sede sindical, ubicada en calle San Luis, entre Buenos Aires y Alberdi. Representantes del sector anticiparon, que enviarán un petitorio a las autoridades de Saeta. LE PUEDE INTERESAR VIDEO. Agustín Rossi: "Es el movimiento más grande del Ejército desde la Guerra de Malvinas" Nunca hubo un contexto más favorable para cambiar la historia del tránsito en Salta

En el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) hay preocupación por el pago de los salarios. Si bien en Salta ya avanza en la liquidación de un 50%, el secretario general local, Miguel Barrera, advierte que si no se completa el monto restante a los choferes hasta el lunes, se podría ir a un paro de transporte.

A nivel nacional, la negociación con la Federación Argentina de Transporte Automotor y el Ministerio de Transporte seguirá hoy. Ayer hubo audiencias virtuales pero no hubo un acuerdo total. Barrera destacó que esa conversación aceleró el envió de subsidios a las provincias.

“Salta es uno de los distritos que puede pagar el 50%, en otros lugares solo depositaron un 15%”, dijo anoche Barrera.

En las primeras horas de la mañana, había mucha preocupación entre los choferes porque no tenían asegurado los fondos para los sueldos.

A nivel nacional sonó fuerte la realización de un paro hoy, pero eso quedó descartado porque durante esta jornada seguirán las conversaciones.

“Sería una injusticia que no nos terminen de pagar. Los choferes trabajaron desde el minuto cero durante la pandemia, y al principio sin barbijos ni todas las medidas de seguridad”, enfatizó Barrera en diálogo con El Tribuno.