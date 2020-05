Villada dijo que en Salta van a endurecer los controles en las fronteras por el coronavirus

“La etapa que viene tiene que ser clara, y debemos entender que no hemos vuelto a la normalidad y que la emergencia aún no pasó”, indicó el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, en conferencia de prensa. Adelantó que se seguirán flexibilizando actividades que no son de carácter económico y que se van a endurecer los controles en las fronteras y los límites territoriales con un trabajo conjunto con el Gobierno de Jujuy.

La estrategia es flexibilizar hacia adentro y endurecer hacia afuera. Las personas que entren van a tener que cumplir con la cuarentena indefectiblemente y someterse a análisis y pruebas para descartar infecciones, marcó el titular de la cartera de Gobierno. Villada destacó el rol de los intendentes responsables del aislamiento administrado y de la habilitación y control de los comercios.

En la localidad de Tartagal, autoridades provinciales y municipales analizaron la nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio. Es en el marco de una nueva reunión con el Comité de Emergencia y Prevención local, en donde se busca el trabajo articulado con el municipio para el control de las medidas sanitarias.

El encuentro que tuvo lugar en las instalaciones de la intendencia local , fue encabezado por el ministro Villada y el jefe comunal Mario Mimessi. Se expuso ante funcionarios, legisladores, autoridades del Ejército, la Policía y Gendarmería Nacional, las etapas de la emergencia sanitaria, la reglamentación de las excepciones de actividades laborales, los condicionamientos y las estrategias para una nueva etapa en el proceso de flexibilización y/o administración del aislamiento social.

En la oportunidad se hizo hincapié en el trabajo conjunto que viene realizando el Gobierno de la Provincia con cada uno de los 60 municipios y se marcó lo “necesario” y lo “didáctico” de cada uno de los encuentros.

Participaron en la reunión el secretario de Gobierno del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Rodrigo Monzo, el presidente del Concejo Deliberante de Tartagal, Sergio Gonzáles, el jefe del Regimiento 28, teniente coronel, Alberto Oscar Trejo, el jefe del Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional, teniente principal Julio Villalba, el Jefe de la Policía, Marcelo Armella, el gerente del hospital local, Dr. Juan López, los diputados Valeria Fernández y Matías Monteagudo, entre otros.