Fútbol pospandemia: se vienen los cinco cambios por partido para "cuidar" a los jugadores

Pospandemia, se viene un "fútbol nuevo", con cinco cambios, entre las novedades más salientes.

La International Football Association Board (IFAB), responsable de las reglas en el fútbol, aprobó ayer la propuesta de la FIFA para que los equipos puedan realizar cinco cambios por partido hasta 2021, para reducir el riesgo de lesiones en la reanudación de las competiciones tras el receso por la pandemia de coronavirus.

La FIFA informó en un comunicado que esta medida tiene “efecto inmediato” y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año en un principio, aunque no descarta ampliarla en un futuro hasta que terminen las competiciones de la temporada 2020/21.

Además, dijo que la decisión final sobre la aplicación de la medida queda en manos del organizador de cada competición; es decir, la AFA, o su apéndice en el interior del país, el Consejo Federal, son los organismos que en nuestro país tendrán la última palabra y deberán decidir si aplican esta nueva disposición en los respectivos torneos: Superliga, torneos de ascenso metropolitano, Federal A o Regional Amateur, en caso que se decida que estas últimas competencias retornen a la actividad antes de fin de año, teniendo en cuenta que esta nueva disposición será provisoria.

Es decir, esto solo regirá para aquellas asociaciones que decidan retomar la práctica del fútbol antes de diciembre, mientras que para las competencias que determinen no regresar en 2020 no podrá considerarse esta implementación transitoria.

Esta enmienda comenzaría a aplicarse en Europa, con el reinicio de la Bundesliga alemana el próximo fin de semana.

El argumento de esta propuesta es, básicamente, “cuidar el físico” del jugador y a los planteles, evitando así excesivas interrupciones en el juego.

Las voces especialistas

Al respecto, el PF de Juventud Antoniana, Víctor Cuéllar, relativizó en diálogo con El Tribuno los efectos de esta nueva implementación en el fútbol, al menos desde lo físico. “Si el futbolista durante la cuarentena no hizo nada, de seguro se va a lesionar. Pero en la planificación que yo hice para Juventud, se fue contemplando un regreso pronto a la competencia y que los jugadores soportarán la máxima intensidad posible.

Creo que no serían necesario en nuestra categoría los 5 cambios. Y en el fútbol de elite con mayor razón, los jugadores de Europa tienen sus propios gimnasios en sus casas. Por eso no creo que sean necesario los 5 cambios si nos remitimos a una neta cuestión física de riesgos de lesiones. Pero también es cierto que nunca hubo una actividad de esta magnitud en el fútbol mundial. Ahora, hablando de Juventud, el nivel de actividad que lograron los jugadores desde sus casas, siendo permanentemente monitoreados, no se justifica porque estuvimos trabajando sobre todas las dificultades posibles. Los más beneficiados serán los técnicos, que tendrán más opciones de cambio”, opinó.

Mientras que el PF de Gimnasia y Tiro, Matías Tobar, aportó su visión: “El espacio reducido en el que trabaja hoy un jugador no le permite llegar a un ciento por ciento como en la cancha. Esta medida ayudaría a tener otra opción, sobre todo para no bajar el ritmo futbolístico para mantener una intensidad en el equipo. Pero el jugador que trabaja siempre está preparado para jugar 95 y hasta 100 minutos”.