Cerrillos: vecinos exigen descacharrado y fumigación

Hasta hace tres días en el Valle de Lerma escuchaban hablar de dengue como un problema casi exclusivo del norte, aunque las noticias daban cuenta desde diciembre pasado que ciudades como Metán y Gemes estaban atestadas de larvas de mosquitos, y de casos positivos para esta enfermedad conocida también como la fiebre quebrantahuesos, por el dolor que experimentan quienes la padecen. No la vieron venir. A pesar de que los Aedes aegypti, los de las patas a rayas negras y blancas, vuelan por todos lados y pican por debajo de la mesa, al menos en Cerrillos no se les ocurrió fumigar e iniciar una campaña de desmalezado y de descacharrado a tiempo. Sí, a tiempo para prevenir que un hombre de 45 años enfermara de dengue grave, un eufemismo para que no suene sangriento decir hemorrágico. Pero en definitiva, es grave porque es hemorrágico y solo con mucha suerte y atención médica muy atinada alguien podría vivir para contar que tuvo este tipo de dengue.

En febrero, ya en Cerrillos corría la voz entre los vecinos de que había dos casos de dengue clásico en la zona céntrica del pueblo. Recién hace un par de semanas comenzaron a fumigar en algunos lugares, como en los fondos de la Comisaría que colinda con la Municipalidad, donde hay un cementerio de chatarras. Los policías comentaron tras la fumigación que parecía que les habían dado de comer a los mosquitos patas a rayas, que picaban con más impunidad que nunca a los uniformados y a todos los que se atrevían a entrar a la dependencia policial.

Los yuyales y las montañas de pasto y ramas cortadas abundan en el pueblo

Ahora fue alarmante la noticia de un vecino que enfermó de dengue hemorrágico en Cerrillos, y por estar en cuarentena esta persona, es decir que no se ha movido del barrio 3 de Febrero donde vive desde hace por lo menos dos meses, los médicos infieren que se trata de un caso autóctono, o sea, que el mosquito infectado con alguno de los cuatro serotipos que lo picó, es cerrillano.

En definitiva, lo que las autoridades de este municipio vallisto deberían saber es que el dengue es una cuestión medioambiental. Que los servicios inadecuados de agua y saneamiento generan las condiciones favorables para que se reproduzcan los mosquitos y se propaguen los virus. Que el único método para controlar o prevenir la transmisión del virus del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores. Y que el dengue suele propagarse rápidamente y afecta a un gran número de personas durante las epidemias. Desde la cartera salteña de Salud se informó que se notificaron 5.430 casos sospechosos y 2201 positivos en toda la provincia.

Los concejales opositores a la gestión de la intendenta de Cerrillos, Yolanda Vega, manifestaron en los medios su preocupación por la proliferación del dengue, sobre todo porque están impedidos de sesionar. "Se olvidaron de que nos eligieron para legislar, para que los recursos lleguen y los servicios se cumplan. La prevención es crucial y no estamos pudiendo controlar que se haga porque no hay sesiones por la pandemia del coronavirus", expresó Justino Ustarez, concejal por Argentina Unida, quien además es médico y se quejó porque no fue convocado por la intendenta Vega para integrar el Comité Operativo de Emergencia de Cerrillos (COE), organismo al que claramente "se le está escapando la tortuga" por inconciencia o por una vergonzosa y flagrante inoperancia.