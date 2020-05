La penuria económica versus la pandemia

Desde el Centro de Obrajeros de Orán redactaron un petitorio en conjunto con el Sindicato de la Madera en el marco de la crisis sanitaria, considerando que "disociar la salud y la economía es un gran error".

Daniel Loutaif, presidente del Centro de Obrajeros del Norte, fue muy claro al expresar que las pymes fueron las más desatendidas por el Gobierno y esto va a ocasionar la pérdida de miles de puestos de trabajo, "el motivo es la parálisis a la que nos sometieron cuando plantearon salud o economía en vez de salud y economía".

Preocupado por la crisis económica por la que atraviesan no solo el sector maderero sino las pymes, explicó que "no se puede tener parado todo un país con un alto déficit fiscal y sin disminuir el gasto público cuando gran parte del dinero se podría utilizar en masificar los test de contagio y permitir que la actividad económica continuara con toda las prevenciones sanitarias, de no ser así la pandemia económica generará el aumento de la violencia, robos y saqueos, desnutrición y finalmente provocará más muertos que el COVID-19".

Loutaif se manifestó molesto por la situación actual que "pretenden dejar en la población la idea de que el Gobierno hace y se preocupa por las empresas cuando en realidad la ayuda no llega, el tiempo pasa y la pymes desaparecen".

Por ello se elaboró un petitorio que consta de los siguientes puntos:

- El primero solicita que el Poder Ejecutivo ordene a los bancos la suspensión de los descuentos de préstamos y tarjetas de crédito para todos los asalariados de menos de $40.000 durante seis meses. "Por un lado el DNU autoriza a los bancos a que otorguen un préstamo para pagos de la nómina salarial a un costo del 24%, pero por otro, cuando presento mi nómina esta plata es acreditada en la cuenta sueldo del personal y automáticamente el banco, sin que salga la plata de la institución, te vuelve a cobrar el préstamo que pueda tener el asalariado o la cuota por consumo de tarjeta de crédito", explicó.

- Segundo: levantar la cuarentena para todos los rubros respetando todas las medidas preventivas sanitarias. Sobre esto, manifestó que no entiende "por qué los bancos abrieron sus puertas provocando filas inhumanas... ¿Por qué nadie hizo nada?, y a los comercios de la ciudad se les prohibió atender al público".

"Cada uno en su propio local debería ser un cuidador de que se cumplan las normas".

- El tercer punto: crear un fondo de emergencia para reactivar la economía. "Proponemos descontar a todos los funcionarios el 50% de sus sueldos y en compensación que se les dé un bono para que cobren de aquí a 5 años", agregó.

- Otro de los ítems expresa que se otorguen préstamos a las pymes a tasa 0 para pagar sueldos "básicamente por el compromiso de no despedir a nadie". Subsidio universal para trabajadores pymes para atender servicios básicos de luz, agua y gas. "Esto porque se habló mucho de un DNU que establecía que vos podés no pagar la factura de luz y creo que no es tan así", mencionó.

- Sueldos remunerativos para que no se paguen aportes y contribuciones exceptuando la obra social. Loutaif señaló que "los sindicatos necesitan que las obras sociales reúnan fondos para poder hacer frente a los servicios de salud de sus afiliados". Subrayó que no tendrían problema en presentar la propuesta al intendente, Concejo Deliberante y hasta al mismo gobernador. "En algún momento el efecto duro de este aislamiento va a golpear en la sociedad. Debemos ser previsores y no dejar que la sangre llegue al río y tratar de que estas cosas se vayan minimizando en la medida que se pueda", finalizó.