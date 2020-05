Pérdida de la paciencia, peleas y el temor a la muerte, lo que no se habla

“Los niños están tratando de cumplir con las tareas de la escuela. Nadie les explica. Mandan tareas y los chicos se volvieron robots que cortan y pegan. Esto genera frustración y desavenencias en la relación con los padres, porque son eso: padres, no maestros”, advierte la psicóloga Rosana Fernández. Tanto ella como su colega, Carina Salas, advierten que la cuarentena obliga a repensar las relaciones familiares, y buscar las formas de mantener los nexos emocionales.

Otra de las situaciones que angustia a los chicos, sobre todo a los menores de 8, es que se está hablando de una enfermedad, un peligro que no se ve, y además provoca la muerte. “Hay que replantear las formas para hablar del coronavirus y hablar de la muerte. Es un tema del que se habla, pero no se analiza. Les dicen que pueden perder a sus abuelos o a sus padres si es que salen a trabajar y eso genera temor”, agregó Fernández al recordar que la muerte es un tema delicado, sobre todo en la infancia.



Aunque esté instalada la distancia social preventiva, hay que lograr una conexión emocional usando la tecnología. Que se comuniquen con los primos, con la señorita, con los amigos. Que logren hacer un deber con la participación de otros, con una videollamada grupal.

“En este caso, los chicos son los que les enseñan a los adultos el uso de la tecnología. Hay que lograr que la distancia social no signifique desconexión emocional”, agregó Salas.

La profesional agregó que desde el campo de la salud mental se debe tratar de no patologizar las expresiones de los chicos. Y recomendó controlar la información que manejan, las preocupaciones, sus temores, qué piensan de la escuela, de volver a ver a los amigos. A lo mejor los papás tienen que salir a trabajar, salir de casa y eso es peligroso ahora. “Los chicos quedan preocupados porque papá y mamá se van a trabajar y pueden enfermar. Entonces hay que preguntarles a los chicos qué les da miedo. Qué les preocupa”, remarcó.

Dejarlos expresarse

Además de la charla y el acompañamiento, se deben validar las emociones de los chicos, ayudarlos a transitarlas. “No hay que decirles no sientas, no te aburras, no tengas miedo. Hay que darles la posibilidad de expresar lo que sienten y acompañarlos con un mensaje esperanzador y objetivo de que esto va a pasar: un día esto ya terminará y volverán a la escuela, a ver a los amigos, a los abuelos, tíos y primos, a practicar deportes, a salir. Con los cuidados necesarios que los médicos irán diciendo cuáles”, agregó.

Fernández recomendó además que los padres y los docentes relajen un poco el cumplimiento de las tareas, sobre todo en los más chicos. Advierte que padres e hijos están rompiendo relaciones. “No se puede castigar porque ya están castigados: no pueden salir”, analizó la profesional, quien agregó que uno de los primeros puntos debería ser repensar el proceso educativo de los chicos, teniendo en cuenta que cada familia es un mundo distinto desde lo social, lo emocional y lo económico.

Volver a la práctica de juegos en familia es una buena opción, como por ejemplo la escondida, donde los chicos pueden correr y gritar. “Esto favorece que descarguen energía y tensiones”, agregó Rosana.