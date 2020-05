China Suárez y Benjamín Vicuña, ¿en crisis?: "Están viviendo en casas separadas"

Si bien la relación de Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña parecía haber encontrado el equilibrio perfecto (sumado a que la pareja enfrenta fuertes rumores de embarazo), la última versión en los medios habla de una ¿crisis? entre la actriz y el galán.

Así lo deslizaron en Confrontados luego de transmitir una placa de “último momento” al aire: “Se trata de la China y Vicuña. Ellos estarían en crisis y están viviendo en casas separadas. Un allegado a la pareja lo confirma y le habría confiado a una revista que están separados”, contó Pampito en vivo.

“Esta es una información que circula hace unos días y te vas a sorprender porque las novedades vienen de sus fanáticos que descubrieron que ellos están viviendo en casas separadas porque en las redes, Vicuña sube fotos en su balcón donde se ve el paisaje de la Ciudad de Buenos Aires, y la China está haciendo la cuarentena en su country”, agregó el panelista.

Y sobre las actitudes de los padres de Magnolia en el mundo 2.0, recalcó: “Hace bastante tiempo que no suben fotos juntos. Y cuando dejan de ser tan activos en las redes, algo pasa. Por eso los fans encendieron la alerta”.

A mí me llama la atención que me escriben del equipo periodístico de Para Ti, que es una revista que no se mete en los chimentos de alcoba. Y lo que me dicen es que efectivamente están viviendo en casas separadas y lo tienen de una fuente directísima de la pareja. Si ellos lo publican es porque lo tienen recontra chequeado, confirmado y no habría dudas”, cerró Marina Calabró.

¿Qué pasa entre la China Suárez y Benjamín Vicuña?