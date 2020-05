La localidad dispuso un protocolo, para el retorno de carrileños varados en otras provincias

A través del programa de la provincia “Volver a Casa”, algunos vecinos de la localidad de El Carril fueron autorizados para retomar a sus hogares. “Ante esta situación, y a través del trabajo en conjunto con el Comité de Emergencia local y el gerente del hospital, Dr. René Brandán, es que el intendente Efraín Orosco dispuso que los vecinos repatriados que no tengan un lugar físico en sus hogares familiares para realizar los 14 días de aislamiento obligatorio, serán trasladados directamente al hotel carrileño Portal de los Valles”, explicaron desde la Municipalidad.

A través de un convenio, la Municipalidad se hará cargo del pago del hospedaje de los vecinos que no tengan los recursos económicos para afrontar toda la estadía; y el Hospital capacitará al personal que se encargará de la limpieza y desinfección del edificio para respetar el protocolo sanitario implementado para esta situación, con el control de la Comisaría locaL.

“Hay muchas familias que quedaron varadas en otras provincias y necesitan volver al pueblo, la mayoría no puede afrontar los costos de vida en otros lugares. Quiero llevarle seguridad a los vecinos, por eso mismo dispusimos que alquilar las instalaciones del hotel para los carrileños repatriados que no puedan hacerlo en sus domicilios sería la medida más acertada, para cuidarnos entre todos y tener mayor control de la situación”, resaltó Orosco.

El jefe comunal aclaró, que se tomó esta decisión teniendo en cuenta que no todos cuentan con las condiciones necesarias en sus hogares familiares de poder aislarse, en habitaciones separadas con baños propios, como indica el protocolo sanitario.

El gerente del hospital remarcó, que los que cumplan con los espacios en sus domicilios serán previamente autorizados por el comité, que se preservará ante todo el cuidado de toda la comunidad; y serán monitoreados de manera permanente.