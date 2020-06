Fuerzas de seguridad: Una situación que varía en cada una de las provincias

Las tasas son más altas que lo que aconseja Naciones Unidas, pero presentan el mismo problema: no todos salen a patrullar.

Las tasas de policías cada 100.000 habitantes varían notablemente entre las provincias. Los datos no son de fácil acceso, ya que los organismos de seguridad no tienen sus datos actualizados o directamente no los comparten.

En una recopilación de distintas notas publicadas en medios nacionales que hizo El Tribuno, pudo recolectar datos de otras provincias que datan desde el 2018 al 2019 y muestran la realidad de las fuerzas de seguridad de cada provincia.

En agosto de 2018, el ministro de Seguridad de Tucumán, Claudio Maley, presentó un informe ante los legisladores tucumanos y expresó que la fuerza contaba con 8.664 efectivos policiales. Del total, más de 2.952 uniformados (poco menos del 30%) no estaban cumpliendo servicio, realizaban tareas administrativas únicamente o estaban afuera de las fuerzas por distintos motivos.

En total, estaban prestando servicio efectivo en las calles hay 5.712 hombres. Lo que significa que la provincia de Tucumán tiene 345 policías cada 100 mil habitantes o un policía cada 289 habitantes, que tiene una población estimada para 2018 de 1.654.388 de habitantes.

Buenos Aires es una de las ciudades con más policías en el mundo. La cantidad de agentes de la Policía de la Ciudad en la calle por lo menos duplica el estándar recomendado por los organismos internacionales.

En septiembre de 2019, la flamante fuerza ya suma unos 18.500 efectivos en la calle. Si el distrito tiene tres millones de habitantes, la tasa da un promedio de unos 617 agentes cada 100 mil habitantes: el doble de los 300 que recomienda la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La Ciudad de Buenos Aires tiene un policía cada 162 habitantes.

Córdoba

En octubre del 2019 la fuerza policial cordobesa llegó a contar con 22 mil efectivos en actividad. Según las proyecciones de población, Córdoba en 2019 tenía 3.722.332 de habitantes por lo que la tasa de seguridad fue de 591 policías cada 100 mil habitantes o un uniformado cada 195 habitantes.

De acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Seguridad bonaerense, en la provincia de Buenos Aires hay 551 efectivos por cada 100 mil habitantes o un policía cada 181 habitantes. En total, son 93.861 efectivos (entre agentes y escalafones administrativos) para un total de 17.020.012 millones de habitantes, de acuerdo a las estimaciones de población del ministerio de Economía provincial.

Equipamiento y 911

En materia de equipamiento la policía cuenta con 1.050 móviles, 600 son camionetas de las cuales 270 están para ser dadas de baja. Además, se cuenta en toda la provincia con 171 destacamentos, comisarías u subcomisarías, según informó el titular de la cartera de Seguridad de la Provincia.

En la reunión con senadores, Pulleiro agregó que hoy se tiene capacidad para 3.000 cámaras de seguridad, pero solo hay instaladas 1.250 en toda la provincia con una media de 80% en servicio y con la posibilidad de seguir instalando más si es que algún municipio tiene interés en su adquisición.

.