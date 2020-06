Los remedios, otro drama que viven pacientes oncológicos

Por la pandemia, no hay vuelos y los medicamentos llegan por vía terrestre.

Profesionales de la salud advirtieron que hay demora en la entrega de remedios para pacientes que tienen enfermedades oncohematológicas, como leucemias, linfomas y mielomas. Al no recibir la medicación, no pueden realizar los tratamientos de quimioterapia que necesitan para curarse.

Explicaron que las grandes droguerías y laboratorios están en Buenos Aires y, como no hay vuelos por la pandemia, los traslados son por vía terrestre y los tiempos de espera se extienden.

Desde Salud Pública reconocieron que hay poco abastecimiento de remedios y que algunos ni siquiera están disponibles. Evaluaron que la situación de emergencia dificulta el acceso y aumenta la demora. El Tribuno justamente sacó ayer un informe sobre la angustia que padecen los pacientes oncológicos.

"Debería haber algún mecanismo por el cual el Gobierno de la Provincia y las obras sociales garanticen la provisión de medicamentos para quimioterapia", expresó el director de la unidad de trasplante de médula ósea del Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC), Basilio Pertiné.

El jueves último, en el día de las enfermedades oncohematológicas, el profesional advirtió que la pandemia está tapando otras cosas muy urgentes. "Creo que miran el árbol mientras se les incendia el bosque", opinó.

"Lo del coronavirus lo están manejando bien, pero dejan de atender otras cosas como las enfermedades oncohematológicas, que requieren reacciones rápidas y son de extrema urgencia", expresó Pertiné.

Observó que la sobrevida de los pacientes que tienen leucemias agudas, si no les llega el tratamiento en tiempo y forma, se mide en semanas: "Por eso se trata de una urgencia".

Respuesta oficial

El jefe del Programa de Oncología del Ministerio de Salud Pública de Salta, Carlos Terrazas, reconoció que no tienen mucho abastecimiento de remedios para tratar estas enfermedades: "Stock no tenemos tanto. Se puede hacer una previsibilidad, pero son medicamentos tan caros... No se puede tener todo".

El funcionario advirtió que hay remedios puntuales que no están en plaza porque son importados y es más difícil conseguirlos: "Hay medicamentos que no dependen de las compras y de la entrega, sino que están en falta de provisión".

Terrazas explicó que desde la parte pública tardan casi lo mismo que las obras sociales en entregar los remedios: "La demora es de 10 días hábiles. Es lo lógico y lo esperable".

El jefe del programa reconoció que, como no hay aviones, los remedios llegan a Salta vía terrestre, y que por eso se demora más: "El hecho de que no haya vuelos impacta en la provisión de remedios. Estamos tratando de cumplir".

Mucha medicación viene del Banco Nacional de Drogas Oncológicas, desde Buenos Aires, que entrega dos días al mes. "Se hace más difícil coordinar para buscarla lo más pronto posible", analizó.

"Estos tiempos de pandemia han atentado contra muchas cosas que no podemos solucionar. Todo está medio dado vuelta", agregó el funcionario.