“Hoy 1 de junio es un día histórico para los catamaranes”

Luego que se autorizara la pesca deportiva bajo estrictos controles comenzaron a salir a navegar los catamaranes con pescadores en el dique Cabra Corral. “Este 1 de junio es un día histórico para los catamaranes”, expresó un aficionado desde el Club Conea.

En la zona de Coronel Moldes, según los pescadores, el clima se presenta como ideal para dar rienda suelta a su pasión. Eso sí, cumpliendo a rajatablas con el protocolo establecido en esta primera etapa de apertura de la actividad en diques y embalses de la provincia, donde en todos los casos se exige la licencia de pesca deportiva.



“Es una jornada muy emocionante después de tanto tiempo. La gente se muestra desesperada por salir”, contaron los aficionados desde el muelle. Hubo muchas embarcaciones contratadas de forma exclusiva, para este inicio de semana. LE PUEDE INTERESAR Es soldado del Ejército, modelo y tiene grandes chances de ser la próxima Miss Belleza Mundial Los remedios, otro drama que viven pacientes oncológicos



Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se especificó que esta primera etapa de apertura incluye solo los diques y/o embalses de la provincia de Salta, Las Lomitas, Campo Alegre, El Tunal y Cabra Corral, prorrogándose para una segunda etapa la habilitación del puente de este último dique.

"Vivimos momentos de mucha angustia. Fueron más de dos meses de no tirar el gancho. Yo por cuestiones laborales no pude estar en este día histórico, pero ya estoy preparando todo el equipo de pesca, seleccionando carnada, etc. Así que en los próximos días, apenas puedas me voy de cabeza al Cabra Corral", contó "Pirilo" López, un salteño cultor de la pesca deportiva.

Protocolo establecido en Salta: