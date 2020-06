Saénz visitó Orán y dijo que el hospital contará con todo lo que haga falta

El Gobernador Gustavo Sáenz visitó esta mañana la localidad de Orán ante los numerosos casos de coronavirus que se detectaron en esa ciudad en las últimas horas.

En el hospital local junto a los responsables de cada área, verificó las condiciones sanitarias, especialmente las destinadas al tratamiento de casos de COVID-19. Realizó un recorrido virtual de la sala acondicionada para tal fin, que cuenta con un área específica equipada con respiradores, para los casos que lo requieran. Dijo que se habilitará fuera del hospital un dispositivo de internación y aislamiento de baja complejidad con una capacidad de 150 camas, que será montada en las próximas horas, con insumos que ya se encuentran en Orán.

“Veo un pueblo unido preocupado y angustiado y yo vengo a darle la tranquilidad de que van contar con todo los elementos necesarios en el hospital. El primer caso positivo que tuvimos en Orán no fue culpa de los salteños. Es culpa de un test positivo que se dio en Jujuy en un chico de 25 años que lamentablemente por irresponsabilidad no hizo lo que tenía que hacer”, manifestó.

“Las camas van a llegar los insumos están. Van a tener todo lo que necesiten. Desde Salta nunca se oculto ningún dato”.El gobernador también negó las informaciones que están circulando en las redes sobre más de 17 casos en Orán. “Eso genera angustia porque se informa mal a la gente. No se de dónde sacan los datos. Hoy son cinco casos", expresó.

Minutos antes los médicos había reclamado por la falta de elementos. “Percibimos que quieren mostrar que el hospital está preparado, y no es así, sentimos y sabemos que no tenemos todo lo que no se necesita”, sostuvo un médico.

Por su parte otra profesional dijo que "los respirados están repartidos en distintas áreas, solo estamos tapando agujeros y con el personal médico pasa lo mismo, queremos que nos escuchen y que vena otra realidad. Los médicos que estamos en el campo de batalla vemos otra realidad a la que ve el gobernador".

Al ser consultado sobre esto dijo "Esta semana va a llegar todo lo necesario al hospital. Ya hablamos con los médicos y con el gerente del hospital.Vamos a poner a cada uno de los responsables de los ministerios para que estén en contacto permanente con la gente de Orán. “Pedimos a los oranenses que se cuiden y que no salgan si no es necesario por lo menos por este tiempo”.