Juan Carlos Romero: "Necesitamos un plan de reconstrucción de Argentina"

En medio de un complejo contexto económico, el senador nacional salteño Juan Carlos Romero escribió un mensaje, a través de las redes, en el que expresa su preocupación por la situación de estancamiento debido a las medidas de aislamiento aplicadas por el Gobierno nacional para evitar la propagación del COVID-19, y las dificultades para la negociación de la deuda. El senador pidió "reglas de juego claras".

Romero expresó que "tenemos que tener un plan de reconstrucción. Hace años que venimos complicados en el país. No hay un plan de salida para esta situación, este Gobierno nacional no busca soluciones, todos los problemas se escudan en el coronavirus", y añadió, "el Gobierno nacional encontró justificativo para no dar curso a tantos temas de complejidad que debemos tratar. Se necesita conducta para no endeudarnos. Si negocian, lo que me parece bien, deben decir cómo se pagará. Las reglas del juego deben estar claras".

Asimismo expresó que "tenemos que tener un plan de reconstrucción que comience en el interior. Alentar el trabajo en el interior, donde hay menos casos y una gran fuerza productiva. Hay que salir de ésta economía centralista, Salta podría tener habilitadas muchas cosas, por ejemplo, el turismo. En la zona de los Valles podría funcionar, pero si los funcionarios nacionales solo miran a la vuelta del obelisco, va a ser difícil".

En otro tuit, el ex gobernador de la provincia de Salta criticó la no pronta solución al pago a los bonistas, "si Argentina está en default, nadie nos va a prestar plata para instalar energías renovables, para obras nuevas ni para nada. El modelo populista y estatista tiene mucho resentimiento que no estimula al campo ni a la producción".

Y prosiguió: "La decadencia no tiene límites. Es infinita como el universo. Si Argentina no frena la decadencia siempre estará en retroceso, errando el camino, esto es un problema de política estructural, nos vamos empobreciendo hace 70 años".

El legislador nacional abogó por la reconstrucción del país: "necesitamos un plan de reconstrucción de Argentina, debemos coincidir en 10 puntos todas las fuerzas políticas y hacer un esfuerzo para salir de una vez por todas de este estancamiento.

Finalmente, manifestó su disconformidad con el modo de sesiones remostas del Congreso, "sesionamos de forma remota para tratar los temas que el gobierno quiere y aquellos vinculados al Covid-19. Es muy limitante, no hay consenso ni se escucha a las otras fuerzas"..