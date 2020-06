VIDEO Nati Jota deslumbró haciendo jueguitos pero todo terminó con un blooper

“Final inesperado. ¿Contaron cuántos jueguitos hice? Estuve literal a uno de mi récord, por eso me quise morir cuando se me cayó”, escribió Nati, quien practica fútbol femenino desde hace tiempo.

Vestida como una futbolista profesional, Nati Jota quiso dar muestra de su talento con la pelota. Y, en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, se puso a hacer jueguitos en el balcón de su departamento. Sin embargo, cuando todo parecía ir de maravillas, ocurrió un percance que quedó grabado en un video que la influencer compartió en su cuenta de Instagram.

“Final inesperado. ¿Contaron cuántos jueguitos hice? Estuve literal a uno de mi récord, por eso me quise morir cuando se me cayó”, escribió Nati, quien practica fútbol femenino desde hace tiempo, aunque no en espacios tan limitados como el del balcón de su domicilio.

La influencer comenzó jugando con sus hombros, después con sus rodillas y, finalmente, logró hacer ni más ni menos que 51 jueguitos con los pies, cuando se le cayó la pelota. Su máximo logro había estado muy cerca. Y es por eso que decidió continuar intentándolo, esta vez, con la cabeza. Pero, como era de esperar, en un descuido la pelota se alejó demasiado de su cuerpo y terminó cayendo del piso 18, donde vive.

Para tranquilidad de todos, el balón no llegó a la calle sino que quedó atrapado en el balcón terraza del piso inferior, con lo cual no lastimó a nadie ni produjo ningún daño material. Aunque la realidad es que Nati no pudo continuar intentando superar su propio récord como quería. Y, por lo pronto, no se sabe si su vecino le devolvió la pelota que cayó en su propiedad.