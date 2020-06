A 200 años del fallecimiento de Belgrano, el Ejército lo recordó con un documental sobre la Batalla de Salta

En el mes del Bicentenario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, hecho ocurrido el 20 de junio de 1820, esta mañana por la Televisión Pública se emitió un documental sobre la Batalla de Salta en el programa Nuestro Ejército .

La Batalla de Salta tuvo lugar el 20 de febrero de 1813 y en ella se enfrentaron las fuerzas patriotas del Ejército del Norte, al mando de Belgrano, y las realistas, conducidas por el general Pío Tristán. La contienda, que se desarrolló en los campos de Castañares, en la zona norte de la ciudad de Salta, se decidió a favor de las tropas patriotas.

Belgrano ya se había impuesto sobre Tristán en Tucumán el 24 de septiembre de 1812. Pero en esta oportunidad, las tropas patriotas combatían por primera vez enarbolando la bandera celeste y blanca.

Una semana antes del combate, el 13 de febrero de 1813, Belgrano había hecho jurar la bandera en el Río Pasaje, luego denominado Juramento, y en nota a la Asamblea expresaba: “Yo no puedo manifestar a V.E. cuánto ha sido el regocijo de las tropas y demás individuos que siguen este Ejército: una recíproca felicitación de todos por considerarse ya revestidos con el carácter de hombres libres, y las más ardientes y reiteradas protestas de morir antes de volver a ser esclavos, han sido las expresiones comunes con que han celebrado tan feliz nueva y que deben afianzar las esperanzas de cimentar, muy en breve, el gran edificio de nuestra libertad civil”.

Tras la victoria de Salta, Belgrano garantizó a los vencidos su libertad siempre que juraran no volver a empuñar las armas contra las Provincias Unidas del Río de la Plata, un gesto de magnanimidad que le granjeó no pocas críticas del gobierno, a las que Belgrano aludiría con grandeza en carta a Feliciano Chiclana: “Siempre se divierten los que están lejos de las balas, y no ven la sangre de sus hermanos, ni oyen los clamores de los infelices heridos; también son ésos los más a propósito para criticar las determinaciones de los jefes: por fortuna, dan conmigo que me río de todo, y que hago lo que me dictan la razón, la justicia, y la prudencia, y no busco glorias sino la unión de los americanos y la prosperidad de la Patria”.

Los fallecidos, 480 realistas y 103 patriotas, fueron sepultados en una fosa común. En el lugar se puso una cruz de madera con la leyenda: “Vencedores y vencidos en Salta, 20 de febrero de 1813”.

El 25 de mayo de 1913, en el lugar de la batalla, se inauguró el Monumento 20 de Febrero.

