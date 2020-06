La Fórmula 1 no tendrá podios ni entrega de premios

Las carreras de Fórmula 1 de esta temporada, que finalmente se iniciará el 5 de julio en Austria, no tendrán podios ni entrega de premios por razones de ‘distanciamiento social‘, una de las medidas que tomó la categoría para reanudar la actividad en el marco de la pandemia de coronavirus.

Las estrictas medidas contenidas en el protocolo de seguridad impedirán así la típica escena post-competencia, al menos hasta que las condiciones lo permitan, anticipó hoy Ross Brawn, el director general de la F1, en declaraciones que reprodujo ANSA.

“El podio no será como lo conocemos hasta ahora, pero estamos pensando en alguna alternativa para festejar en la grilla después de las carreras aunque tampoco habrá entrega de premios”, explicó el director general de la máxima categoría.

“Una idea que manejamos es que al finalizar cada competencia las máquinas se ubiquen una detrás de la otra y los pilotos permanezcan parados al lado de las mismas, pero no habrá entrega de trofeos porque lo impide la distancia social”, acotó.

La temporada 2020 de la F1 se iniciará el 5 de julio en Spielberg, Austria, que albergará las primeras dos competencias del año.

Por el momento fueron confirmados ocho Grandes Premios, a los que podría sumarse alguno más en Europa si fracasa la idea de trasladar la Fórmula 1 fuera del Viejo Continente, con Asia y América como posibles escenarios para el final de la temporada.