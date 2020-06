El bono antoniano se hace esperar

Juventud Antoniana está inmerso en la gestión de juntar dinero para hacer frente a los compromisos económicos con el plantel y otros gastos, en medio de un parate en el fútbol que ya lleva para unos tres meses por la pandemia del coronavirus. Y entre las ideas que la dirigencia del club santo está poniendo en práctica esta concretar el sorteo de una camiseta de la Selección autografiada por Diego Armando Maradona.

Hasta el momento los trámites del club santo en Enreja, organismo que autoriza la salida del bono contribución para la venta, no encontró una resolución al respecto.

Eso sí, el precio de cada número se fijó en $300 y, según el presidente Gustavo Klix, el sorteo se efectuaría el próximo 13 julio. Es decir, es toda una apuesta para que se pueda avanzar con Enreja con el fin de que el socio, el hincha del club santo y el mismo amante del fútbol participen en la compra y colaboren con Juventud.

“Ya hemos juntado la otra parte del dinero, así prácticamente en los próximos días se va a abonar la diferencia que quedaba de saldo y de esa manera cumplimos con lo que hemos acordado hasta el 15 de marzo pasado y donde ya caducía el contrato con los jugadores”, explicó el presidente del club santo, Gustavo Klix.

Klix habló también del regreso a los entrenamientos. “Todavía no hay nada oficial. Todo parecía que se iba aprobar junto a los demás deportes que fueron autorizados. Pero la AFA sacó un comunicado diciendo que los clubes afiliados, directa o indirectamente, no estaban autorizados hasta que ellos lo decidan. Vamos a tener que esperar unos días para ver y hasta que decida la AFA”, señaló Klix.