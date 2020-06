Los torneos de veteranos pretenden volver al ruedo  

No solo los torneos profesionales aguardan el ansiado regreso a la actividad, el fútbol amateur de veteranos también pide a gritos volver a la competencia, tomando los recaudos necesarios por la pandemia del coronavirus. Unidos por un mismo objetivo, dirigentes la Asociación Salteña de Veteranos de Fútbol, Asociación Salteña Amateur de Veteranos de Fútbol y La Liga del Norte, las más grandes de la provincia, se unieron con el fin de crear y presentar un protocolo de seguridad sanitaria solicitando al Gobierno autorización para reanudar sus respectivos campeonatos.

“Los convoqué para que nos juntemos las asociaciones que tenemos Personería Jurídica para volver al ruedo, así sería mucho mejor”, expuso o Claudio Costanzo, presidente de la Asociación Salteña, en diálogo con El Tribuno.

“La primera reunión fue el martes pasado y el viernes nos volvimos a juntar e invitamos a la Liga del Norte, quedamos en sumar en la próxima reunión, a los vallistos, una institución de muchos años que juegan los domingos en cancha de Vespucio”, dijo el directivo.

Las reuniones fueron altamente positivas y productivas, fue muy fácil para los presidentes de las instituciones llegar a un acuerdo. “Se trató el tema del protocolo que ya lo tenemos casi armado y consensuamos algunos puntos con los otros dirigentes. Sabemos todo sobre el tema de la seguridad, cuidados, como deben llegar a la cancha los equipos, el distanciamiento entre los jugadores y barbijos, cada equipo deberá ir cambiado, tener el alcohol en el gel y cumplir con una serie de medidas que las conocemos todos”, explicó Gallo Costanzo.

El escrito que presentarán los dirigentes de las diferentes entidades a las autoridades gubernamentales solicitará que “se vuelvan a jugar las categorías veteranos (35 años para arriba), senior (42 en adelante) y los súper 50”, adelantó el mandatario y agregó: “Una vez que nos autoricen la primera petición, que a los 30 días comiencen a jugar los más viejos, serían los súper 55 y 60 que están dentro de los grupos de riesgo”.

Los encargados de organizar los campeonatos amateur imploran que vuelan los torneros. “Estamos convencidos de que los viejos tienen que jugar lo antes posible porque le costará mucho volver y otra cosa es que no les está haciendo bien físicamente ni psicológicamente”, opinó Claudio Costanzo.

Una de las prioridades que tienen los organizadores es “lo social, las instituciones tienen que hacer trabajo de contención, sobre todo la gente grande, ellos trabajan toda la semana y más allá del famoso ‘tercer tiempo’ jugar es su cable a tierra. Hay gente que juega con marcapasos y tratamiento ontológico porque el fútbol es su vida”, aseguró el titular de la Asociación Amateur.

Otro punto que preocupa mucho es la falta de ingreso, sin competencia no hay ingresos. “Lo económico también afecta, la Asociación que tiene su sede en la calle Pueyrredón paga alquiler y están mal porque solo jugaron dos fechas, nosotros nos movemos con las recaudaciones de las planillas, si no se juega no podemos recaudar. Hay que pagar impuestos, empleados, AFIP, son muchos gastos”concluyó Gallo.