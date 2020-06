La promesa del básquet salteño que encestará su futuro en el Viejo Continente

Salta empieza a ganar terreno en el baloncesto internacional y de a poco jugadores formados en nuestra provincia comienzan a recorrer su camino en esta disciplina.

Santiago Beyrne es una de las grandes promesas del básquet salteño, a los 16 años, formado en Gimnasia y Tiro, tuvo su paso por Salta Basket y en este último tiempo estuvo incursionando en Córdoba, donde defendió los colores de Bolívar de Carlos Paz.

Gracias a una prueba que realizó el Pallacanestro Varese de Italia en Córdoba Santiago Beyrne fue el único elegido, entre quince jugadores, para reforzar al equipo europeo.

“Estoy contento y ansioso, a mediados de agosto tengo que sumarme al Varese, un equipo italiano que disputa la Liga A”, comentó Beyrne quien comentó cómo se dio su llegada al club italiano. “Estaba en Córdoba, me comentaron que venía una academia y fueron cuatro días de entrenamientos, éramos quince jugadores, la mayoría de Córdoba, terminó y me dieron la noticia que había sido elegido”, contó.

Con respecto a su partida, Beyrne aclaró: “Firmé el jueves pasado vía internet por cuatro años y en agosto tengo que viajar rumbo a Italia. Mi familia apoyó esta decisión, mi mamá está contenta, pero aunque no me lo diga sé que está triste porque me voy”.

Repasando sus inicios, el jugador hizo un repaso de su trayectoria por los equipos que defendió.

“Arranque a los cuatro años en Gimnasia y Tiro, pase por todas las categorías llegando a Primera, también estuve en Salta Basket integrando el plantel de la Liga Argentina y este último tiempo jugué en Bolívar de Carlos Paz donde estuve seis meses. Sin lugar a dudas que mi formador en Gimnasia y Tiro fue Mario Aballay, desde pequeño estuvo siempre para enseñarme incluso los domingos cuando iba al club y no había nadie, siempre me daba una mano para seguir aprendiendo cosas”.

Amante del básquet desde chico, Beyrne remarcó a que jugador tiene como referente en su puesto, base.

“Por mi posición en cancha, mi jugador a seguir o referente es Facundo Campazzo, siempre seguí su carrera y me gusta mucho su manera de jugar, trato de aprender también mirando sus partidos”, le comentó Beyrne a El Tribuno.

Por último, el chico que aún no terminó el secundario, subrayó que continuará los estudios en tierra italiana.

“Antes de que se inicie la pandemia estaba cursando cuarto año en el colegio Arturo Illia. Para ir a Italia, el club ya me consiguió colegio para continuar estudiando y recibirme, ya que estaré cuatro años”.

De grandes cualidades y juego, el joven Santiago Beyrne buscará forjar su camino en el Viejo Continente, donde también soñará algún día con vestir la camiseta de la Selección argentina de básquet.