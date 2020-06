Real Madrid regresó entonado 

El Real Madrid tuvo un regreso a todo andar, derrotó al Eibar por 3 a 1 en el estadio Alfredo Di Stéfano y volvió a quedar a dos puntos del Barcelona, líder del certamen, en el regreso del fútbol en España tras la suspensión de las actividades deportivas por la pandemia del coronavirus.

Los tantos del conjunto merengue los convirtieron Toni Kroos, Sergio Ramos y Marcelo, todos en el primer tiempo, mientras que Pedro Bigas descontó en la segunda parte para el Eibar, donde fue titular el argentino Pablo de Blasis e ingresó Esteban Burgos.

En la primera jugada de ataque del blanco llegó la apertura del marcador. Benzema se metió en el área, juntó marcas en el sector izquierdo y sacó un centro atrás para Toni Kroos. El alemán, bien ubicado, remató al segundo palo por encima del arquero y concretó un gran gol.

Con la ventaja en el marcador, el cuadro de Zidane optó por retroceder y cederle la pelota al rival. La arriesgada estrategia funcionó de manera perfecta ya que el Eibar no tenía en sus planes dominar debido a su falta de creatividad.

Fue así que cerca de la media hora del partido, Sergio Ramos amplio la ventaja para el local. Cinco minutos después, Benzema se tiró atrás para pivotear y al juntar tres jugadores, filtró el pase para Hazard. El ex Chelsea quedó en posición de gol, pero su derechazo fue rechazado por Dmitrovic. Sin embargo, el rebote cayó en los pies de Marcelo, quien apareció como wing por la izquierda y desenfundó un zurdazo al segundo palo imposible para el arquero.

En el complemento, el conjunto visitante se animó y en los primeros 10 minutos generó algunas situaciones que no terminaron en gol debido a gran labor de Thibaut Courtois. Pero el Eibar tuvo su premio a los 15 minutos, en un tiro de esquina que Benzema no pudo rechazar en el primer palo y que cayó en los pies de Pablo De Blasis. El argentino remató en el segundo palo, su disparo se desvió en su compañero Bigas y descolocó a Courtois. Tras una revisión en el VAR por posible fuera de juego, el árbitro convalidó el tanto y el marcador se puso 3 a 1.

De esta manera, el Real Madrid continúa como escolta y sin perderle pisada al Barcelona, que ayer venció 4 a 0 al Mallorca con un gol y una asistencia de Lionel Messi.

Por otra parte, el Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, igualó 1 a 1 en su visita al Athletic de Bilbao con goles de Iker Muniain para los locales y Diego Costa para el equipo del Cholo.

“Pudimos lograr mantener la estabilidad en la competitividad todo el partido, tendremos que convivir con esta situación. Jugamos cada tres días, necesitamos que los jugadores estén bien, será complejo y es un desafío fantástico de cara a estas diez jornadas. Las dificultades las tenemos todos los equipos”, manifestó Simeone tras el encuentro.