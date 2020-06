“Atravesamos el mejor momento en Juventud Antoniana”

En el orden institucional Juventud Antoniana atraviesa un momento que lo reconforta. La restitución del predio de calle Catamarca, por parte del municipio capitalino, significó un envión importante para la actual dirigencia, con Gustavo Klix a la cabeza

El doctor Patricio Aráoz Fleming, como apoderado y estrechamente vinculado a la gestión de Klix, formó parte del proceso para que la institución recupere los terrenos. “Institucionalmente hoy, y es de público conocimiento, atravesamos el mejor momento. Si bien nosotros consideramos que veníamos en una gestión superprovechosa, ordenada, cuando Klix asumió el 18 de diciembre de 2018 ya teníamos unos proyectos firmes, objetivos claros. Desde un primer momento los objetivos nuestros eran grandes, ambiciosos, como los que tienen que ser de un club que quiere crecer, y justamente estaba la recuperación de calle Catamarca. Imaginate la satisfacción a nivel institucional, personal, de cada uno de lo que integramos esto. Ya habíamos pasado la etapa de reorganizar toda la parte administrativa que fue también muy complicado y que no resulta menor porque hubo que reorganizar temas contractuales de papeles, obras en el club. Mucho trabajo interno que no se ve. Y esto que resulta más publico, más abierto, imaginate lo que es después de 58 años y todo es una gran satisfacción”, manifestó el doctor Aráoz

Sobre la decisión de usufructuar el predio, el doctor Aráoz se mostró cauto. “Básicamente vamos a cumplir con el estatuto, las reglamentaciones del club. Y en este sentido no vamos a poner plazos porque vamos a analizar bien qué se hace con el terreno, O los proyectos que pueden recaer sobre el inmueble de calle Catamarca. Pero si te aseguro que vamos a buscar el mejor interés patrimonial. Y que repercute en la parte social y deportiva. Van a ser los pasos a seguir con mucha cautela. Se va a llamar una asamblea soberana, como tiene que ser y como dispone la ley”, declaró.

En lo que hace a un llamado a asamblea para renovación de autoridades, el doctor Aráoz, consideró: “Es un pensamiento personal. Un período de dos años considero que es bastante corto, más en un club que uno agarra una presidencia y una comisión. Totalmente desbastado el club, como fue en su momento. Entonces, lógicamente no se puede hacer como uno quisiera. No quiero adelantar que Gustavo (Klix) está encaminado a la reelección, pero si va ser necesario. Así que creo que la gestión de Gustavo, personalmente, tiene que continuar y más después del éxito rotundo con este objetivo cumplido”.