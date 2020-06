“No habrá una apertura para que la Anses vuelva a ser la de antes”

Marcos Vera fue designado hace pocas semanas como gerente de la UDAI Sur de la Anses. El flamante funcionario confiesa que en estos dos meses no hubo tiempo para descanso y que esos 60 días fueron como 5 años por la intensidad del trabajo realizado. Dice que tiene como una premisa central entre los ejes de su gestión abrir la sede de la UDAI Sur de calle Pellegrini. En la tranquilidad de un mediodía de domingo Vera recibió a El Tribuno y aseguró que no existirá más la Anses como la conocíamos con sus colas, sus congestiones de personas y que a partir de ahora se recurrirá a ese oxímoron que resulta “la nueva normalidad” para mejorar la atención de los beneficiarios con turnos programados y haciendo que la Anses salgan de las oficinas y comiencen a llegar todos.

¿Cómo será la atención que tendrá la Anses para su reapertura?

Estamos trabajando en esta nueva metodología de atención a nuestros beneficiarios. Queremos una Anses más solidaria y más cerca de la gente. Es por eso que estamos diseñando otra forma de atención al público en donde se priorizará el sistema de turno programados, pero también vamos a atender a los casos particulares. Queremos atender a todos y a todas. Ahora estamos viendo cómo vamos a atender a aquellas personas que tenían el turno programado justo cuando tocó la cuarentena. Ellos serán los primeros; para todos los demás la atención prioritaria será por vía web.

Pero no todos tienen accesos a las nuevas tecnologías ¿Cómo van a hacer con esas personas?

Estamos formando y preparando a asistentes que saldrán a diferentes puntos de la ciudad y de la provincia para acompañar a las gestiones en la web para aquellas personas que no tienen la tecnología o que les cuesta manejarlas. Ya tuvimos reuniones con la intendenta de Capital, Bettina Romero, y con otros intendentes, para comenzar a buscar lugares en donde se situarán estos asistentes de Anses. Por otro lado queremos llegar a todos nuestros beneficiarios y para eso vamos a trabajar con las unidades de atención móviles para llegar a esas zonas donde es muy difícil que las personas puedan venir hasta alguna oficina. Esto, por ejemplo, lo pienso como para la gente de parajes como Carboncito, en Embarcación, en donde Anses va a llegar para realizar los trámites que se necesiten hacer.

¿Entonces no hay fecha de apertura de Anses?

Yo quiero que la gente sepa que no habrá una apertura para que la Anses vuelva a ser la de antes de la cuarentena, con colas de jubilados en la calle, con aglomeramiento de personas dentro de las oficinas que pueda ser un riesgo para nuestros trabajadores y para nuestros beneficiarios. Esta semana que comienza vamos con los turnos reprogramados para los que quedaron afectados por la cuarentena. Para la semana del 22 de junio comenzamos con los turnos programados la atención presencial. También vamos a atender a los casos especiales, pero siempre cuidando la cantidad de gente dentro de las oficinas. Entonces la apertura es una cuestión simbólica que no va a existir como el hecho de levantar las persianas de la calle Jujuy y que se forme la cola de personas que llegue hasta Alvarado.

¿Cuáles serán las normas del protocolo?

Hemos estado trabajando en un protocolo especial, tenemos colocadas mamparas en cada box, en el aislamiento social y en todo lo elemental para los trabajadores, como barbijos, alcohol en gel y escáner de temperaturas. Debemos entender que Anses es una oficina del Estado nacional que está presente a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos, nos escolarizamos, tenemos nuestros hijos, hasta que algún familiar se nos muere, si tenés un trabajo, si lo perdés; es una oficina muy presente y es por eso que debemos mejorar su atención. No es que no estuvimos trabajando. El 90 por ciento de nuestros trabajadores estuvo realizando sus tareas desde sus domicilios vía virtual. Estuvimos atendiendo a las personas como pudimos. Ahora viene otro paso que estuvimos estudiando desde hace dos meses que es el tiempo de mi designación y que parece que ya pasaron muchos años. Todo este tiempo estuvimos trabajando para que cada trámite sea accesible a todos. Yo quiero pensar en mi gestión en convertir a la Anses en una caja de soluciones y no en un dolor de cabeza.

¿Las oficinas de Anses de calle Pellegrini (las que se incendiaron) volverán a funcionar alguna vez?

Una de las primeras cosas que hice al asumir en mi gestión fue visitar las oficinas de Pellegrini para saber y conocer el verdadero estado de situación del edificio de la UDAI Sur. Y me dijeron que realizar esa reapertura va a demorar mucho tiempo por el estado del edificio. Yo quiero tener extrema seguridad con los trabajadores y con la gente. Pero también quiero que sea en mi gestión que se reabra esa oficina, para tener una Anses sin congestionamientos. Para tener una idea de lo grande que es la Anses en Salta debemos pensar que hay 700 mil beneficiados en los diferentes programas.