Nickelodeon consagró a Bob Esponja como ícono LGBTQ+

Un tuit del canal Nickelodeon, especialista en películas y series para el público menudo, revela hoy que el personaje de Bob Esponja y varios de sus colegas son “aliados” de la comunidad LGBTQ+, por lo que esta salida del closet de la popular criatura cierra las especulaciones que venían circulando.

A través de Twitter, la compañía confirmó la noticia, que ha causado revuelo por internet, aunque no dijo textualmente que Bob Esponja sea homosexual; también aparecen Korra (Avatar) y Schwoz Schwartz. Durante muchos años los aficionados tenían dudas sobre la sexualidad de Bob -como si un dibujo animado pudiera tenerla- ya que nunca se le conoció relación alguna con algún personaje femenino en la serie, por lo que se había transformado en un símbolo implícito de la comunidad.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h