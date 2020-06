El Nido Cuervo crece y crece

En épocas tan difíciles y cuando no se sabe cuándo volverá a rodar la pelota en un campo de juego, la gente de Aprocen, que tomó las riendas con el manejo del fútbol amateur del club Central Norte, sigue apostando al trabajo en el predio ubicado en las cercanías del río Vaqueros. Claudio Ayala es uno de los responsables directos de Aprocen, hizo referencia a las tareas que están en marcha en el denominado Nido Cuervo, destinado a las inferiores: “Hay que mantener las instalaciones para que estemos preparados para el momento en que nos den la luz verde para comenzar a entrenar”.

El parate del fútbol por la pandemia del coronavirus se aprovechó en acondicionar la cancha principal del predio. “En este tiempo de cuarentena nos hemos dedicado a terminar lo que es la cancha de pasto en el predio que queda en el Nido. Colocamos los arcos y hemos instalado los bancos de suplentes, acondicionando las sillas antiguas que se encontraban en el sector de la platea central del estadio Luis Güemes”, destacó Claudio Ayala.

En cuanto al estado del terreno de juego, Ayala explicó: “Ya está listo, tiene riego por aspersión. Así que tratamos de mantener el pasto corto. Estamos programando la inauguración de la cancha; ahora, con respecto a la de pasto sintético (fútbol 5 y fútbol 9), se están utilizando desde que llegó la habilitación para poder alquilarlas, hace un par de semanas y es más bien una parte comercial del emprendimento”.

Entre otros proyectos, Ayala confío que ya hubo una reunión con el presidente Héctor De Francesco. “Casualmente, días pasado nos juntamos con el presidente Héctor De Francesco para ver cuales serían los próximos proyectos a concretar en el Nido, porque en el lanzamiento del bingo declaró que una parte se iba a destinar al predio. Así que nos juntamos y charlamos de lo que se tiene pensado hacer. La idea es tratar de conseguir más terreno, el nuestro ya nos queda chico. Son casi dos hectáreas y no tenemos espacios para hacer mas canchas, y vamos a tratar de gestionar algún otro para que podamos seguir creciendo y en algún momento poder llegar a que Central Norte tenga su ciudad deportiva. En los que fueron otorgados a la vuelta del nuestro, a otras instituciones, no hicieron nada. Hay plazos y veremos qué pasa”.