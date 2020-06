El sorteo de la camiseta de la Selección pasó para agosto

En la reunión de comisión de Juventud Antoniana, que se cumplió ayer, se decidió trasladar hasta el mes de agosto el sorteo de una de las camisetas de la Selección, que lleva la firma de Diego Armando Maradona. Las prendas se encuentran en poder del club santo y lo recaudado en la venta de un bono contribución (el precio del número de $300) servirá para cubrir los gastos del plantel de primera y también para las inferiores.

“Para hacer el bono contribución necesitamos presentar un par de requisitos administrativo y que nos va a llevar unos días. Calculamos que vamos a tener que pasarlo para más adelante. Estaríamos hablando para los primeros días de agosto y lo queremos hacer mediante el sorteo de la tómbola; y pensamos que para esa fecha vamos a andar”, explicó el presidente Gustavo Klix.

El dirigente del club santo contó también que “no son requisitos imposible pero te lleva tiempo y hay que buscar distintas cuestiones que te van exigiendo desde Enreja, pero lo importante es que se logró un libre deuda, por llamarlo así, y está totalmente normalizada la situación del club ante el Ente Regulador del Juego de Azar”.

Klix consideró: “La verdad es que no lo quería prolongar. Lo traté en comisión porque quería hacer todo esta semana. Ahora, lo que nos piden, ya presentamos todo para estar en regla; lo que nos están pidiendo por cada sorteo es una documentación nueva. Entonces, eso va a llevar unos días y como me decían los demás dirigentes, vamos a perder muchos días de venta de números. Entonces, lo presentamos y tenemos después un mes para vender el bono. La idea es sortearla entre el 8 y 10 de agosto. No quiero decir nada todavía hasta que no definamos la fecha del sorteo”.