Preocupa la inseguridad del barrio 1º de Mayo en General Güemes

Un grupo de vecinos pertenecientes al Barrio 1º de Mayo de la ciudad de General Güemes se autoconvocaron para denunciar la presencia de un grupo violento de jóvenes, que se reúnen en horario nocturno para ingerir bebidas alcohólicas, consumir drogas y generar violencia en las viviendas cercanas al punto de reunión.

El grupo de violentos está integrado por varones y mujeres que permanecen en un sector oscuro en medio del barrio, debido a la falta de iluminación pública, que seguramente ellos se encargaron de romper. Allí consumen bebidas alcohólicas y ensucian las viviendas contiguas realizando sus necesidades fisiológicas en la calle o las veredas.



“Estamos cansadas de tanta inseguridad, no podemos salir de nuestras casas porque somos agredidos verbalmente y hasta físicamente en algunos casos. Me pasó a mí cuando quise alejarlos de mi casa, hice la denuncia en la policía, pero no pasó nada. Ellos llegaron a golpearme. Son un verdadero peligro porque hasta las chicas están alcoholizadas” manifestó Margarita Cruz, una vecina.